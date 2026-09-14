OP nötig: Sturm muss lange auf Stammspieler verzichten

Der Sieg gegen den LASK kommt für den SK Sturm mit einem teuren Preis: Seedy Jatta wird lange fehlen.

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In der 50. Minute ging Jatta nach einem Zweikampf zu Boden und griff sich sofort auf die Schulter. Nach minutenlanger Behandlung war klar, der 23-Jährige kann nicht weiterspielen.

Am Montag kam dann die Hiobsbotschaft: Der Norweger wurde bereits operiert und fällt für "mehrere Wochen" aus, wie Sturm bekanntgab.

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Sportchef Michael Parensen dazu: "Seedy ist ein enorm wichtiger Spieler für uns, der uns in den kommenden Wochen sehr fehlen wird. Die Operation ist gut verlaufen und so wie wir Seedy kennen, wird er auch in der Reha jeden Tag 100 Prozent geben, um uns so schnell wie möglich wieder zur Verfügung stehen zu können."