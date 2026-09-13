2:1! Bayern gewinnt bei Underdog Elversberg nur knapp

Beinahe hätte Aufsteiger Elversberg die nächste Sensation geschafft, doch ein Tor von Harry Kane besiegelte den späten Bayern-Sieg.

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Konrad Laimer, der nicht eingesetzt wurde, und Co. zogen in der Tabelle an den Gastgebern vorbei, die einen Zähler hinter den viertplatzierten Münchnern Sechster sind.

In Führung brachte die Bayern bereits früh Lennart Karl (26.), doch danach taten sich die Münchner schwer den Deckel drauf zu machen.

Lennart Karl (26.) brachte den Favoriten aus München in Führung, Maurice Krattenmacher (61.) schockte diesen mit dem Ausgleich. Aus einem neuerlichen Punktgewinn wurde es aber nichts, da Harry Kane (72.) nach Pavlovic-Vorarbeit im Fallen einmal mehr seine Goalgetter-Qualitäten zeigte.

Kurz zuvor hatte Michael Olise (70.) bei einem Lattentreffer Pech gehabt. Eine höhere Niederlage verhinderte der 26-jährige ÖFB-Tormann Nicolas Kristof, der einen Kimmich-Schuss parieren konnte (86.).

RB Leipzig mit 5:0 gegen HSV

Keine Einsatzminuten bekam auch Nicolas Seiwald beim Leipziger Kantersieg, Christoph Baumgartner fehlte weiter verletzt. Tidiam Gomis (12.) traf vor 47.800 Fans erstmals im Leipziger Stadion, Norwegens WM-Teilnehmer Antonio Nusa (28.) erhöhte nach einem eklatanten Hamburger Abwehrfehler.

RB-Abwehrchef Willi Orban (72.) traf nach einer einstudierten Standard-Situation, Christopher Nkunku (74.) schoss das erste Tor nach seiner Rückkehr - und Romulo (77.) setzte den Schlusspunkt. Nach dem blamablen Champions-League-Auftritt in Como (1:4) hatte Leipzig-Trainer Martin Demichelis wie schon nach der Bremen-Pleite eine Reaktion gefordert und wurde diesmal nicht enttäuscht.

Mit nun sechs Punkten sprangen die Sachsen auf Rang fünf, während der HSV nach dem zweiten 0:5 in Folge weiter punkt- und torlos ist und mit dieser Bilanz nun auch das Tabellenende ziert.