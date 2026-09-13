Lotto-Wahnsinn: Mit DIESEN Zahlen knacken Sie den Mega-Jackpot

Am Sonntag fand die Ziehung für den zweiten Achtfach-Jackpot dieses Jahres statt.

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Haben Sie bei der Ziehung von Lotto 6 aus 45 am Sonntag (13. September 2026) die sechs Richtigen auf dem Lottoschein?

Das ganze Land war im Lottofieber und nun ist klar, mit welchen Zahlen man ein frisch gebackener Millionär ist. Sollt der Jackpot erneut nicht geknackt werden, wartet zum ersten Mal in der Geschichte ein Neunfach-Jackpot.

Die Zahlen der Lotto-Ziehung vom 13. September 2026*

Lotto: 7 34 16 2 11 42 Zusatzzahl 36

7 34 16 2 11 42 Zusatzzahl 36 LottoPlus: 42 45 30 26 43 10 (1. Ziehung)

42 45 30 26 43 10 (1. Ziehung) 35, 24, 34, 32, 22, 18 (2. Ziehung)

Joker: 2 3 8 8 9 4

*Alle Angaben sind ohne Gewähr

Beim insgesamt zweiten Achtfach-Jackpot der Geschichte warten auf den Gewinner oder die Gewinnerin über 11 Millionen Euro.

Der bisher höchste Gewinn in der Geschichte war der erste Siebenfach-Jackpot. Am 21. November 2018 freute sich eine Person aus Niederösterreich über den Solo-Gewinn von 14.926.157,30 Euro.