HIER erhöhen sich die Öffi-Preise

Für Salzburgs Öffi-Fahrgäste wird es ab 2027 etwas teurer. Einzelfahrten, Tageskarten und weitere Tickets sollen im neuen Jahr im Preis steigen.

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Ab 1. Jänner 2027 soll eine Einzelfahrt in der Salzburger Kernzone 2,60 statt bisher 2,50 Euro kosten. Auch beim 24-Stunden-Ticket wird der Preis angehoben: Es kostet künftig 5,40 statt 5,20 Euro.

Die neuen Tarife sollen am Montag im Stadtsenat beschlossen werden. Insgesamt werden Einzelfahrscheine und Tageskarten in der Kernzone im Schnitt um 2,61 Prozent teurer.

Auch Monatskarte wird teurer

Nicht nur die Tickets in der Kernzone sind betroffen. Eine Einzelfahrt in der Region-1-Zone kostet künftig 2,70 statt 2,60 Euro.

Auch bei der myRegio-Monatskarte wird erhöht. Sie kostet künftig 73 Euro, bisher waren es 71 Euro.

Erhöhung bleibt unter der Inflation

© Getty Images

Laut Amtsbericht fällt die geplante Erhöhung allerdings geringer aus als die Inflation. Diese lag zwischen August 2025 und Juli 2026 bei 3,36 Prozent.

Im Vergleich mit anderen Landeshauptstädten bleiben die Salzburger Öffi-Preise zudem weiterhin niedriger. Eine Einzelfahrt kostet künftig in Salzburg 2,60 Euro, in Linz sind es 3,20 Euro und in Innsbruck 3,30 Euro.

Klimaticket bleibt bei 399 Euro

Eine gute Nachricht gibt es für Besitzer des Klimatickets Salzburg Classic: Der Preis der Jahreskarte bleibt unverändert bei 399 Euro. Damit können weiterhin alle öffentlichen Verkehrsmittel im Bundesland genutzt werden.

Auch das Guest Mobility Ticket für Urlauber spielt bei den Überlegungen eine Rolle. Dafür wird künftig eine Abgabe von 1,10 Euro pro Übernachtung eingehoben. Auf ein ganzes Jahr gerechnet wären das 401,50 Euro – also etwas mehr als das Klimaticket für Einheimische.

Jetzt gibt es Öffi-Fahrten noch gratis

Noch bevor die Preise steigen, gibt es allerdings eine besondere Aktion: Aktuell werden insgesamt 20.000 Einzelfahrten verschenkt.

Wer eine dieser Fahrten bekommt, kann damit kostenlos mit den Salzburger Öffis unterwegs sein.