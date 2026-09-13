Schwimmer vermisst: Fischer rettete Begleiterin

43-Jähriger soll am Abend schwimmen gegangen sein.

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Im Stausee Völkermarkt wird ein 43-Jähriger vermisst. Es handelt sich laut Polizei um einen Kärntner, der gemeinsam mit einer Bekannten dort am Samstag in den späten Abendstunden geschwommen sein soll. Er ging unter und konnte bisher noch nicht gefunden werden, hieß es am Sonntagnachmittag. Ein Fischer hatte das Geschehen beobachtet, der ebenfalls in Schwierigkeiten geratenen Frau geholfen und Alarm geschlagen. Eine umfangreiche Suchaktion wurde daraufhin eingeleitet.

Am Sonntag waren Polizei, Feuerwehr und Rettung zunächst noch weiter im Einsatz. Wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten bestätigte, wurde die Suchaktion im Lauf des Tages eingestellt. Auch die schlechten Sichtverhältnisse spielten dabei eine Rolle. Im betreffenden Bereich der Drau sei das Wasser sehr trüb, betonte der Sprecher.

Mann wollte zu Kajütboot

Am Nachmittag veröffentlichte die Polizei weitere Details. Bei dem Betroffenen handelt es sich um einen 43-Jährigen aus dem Bezirk St. Veit an der Glan. Er wollte von einem Steg zu einem rund 50 Meter entfernten Kajütboot schwimmen, auf dem sich seine 32-jährige Lebensgefährtin und ein Fischer befanden. Als sie ihren Freund sah, sprang sie ins Wasser und wollte mit ihm gemeinsam die letzten Meter zum Boot schwimmen.

Kurz vor dem Boot gingen beide plötzlich unter. Der Fischer konnte die Frau noch erreichen, sichern und in sein Boot ziehen. Sie wurde in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Der 43-Jährige konnte nicht mehr aufgefunden werden.