Lotto-Fieber: 11 Millionen im Jackpot

Schon wieder herrscht Lottofieber in Österreich. Nach sieben Ziehungen ohne Sechser warten an diesem Sonntag rund elf Millionen Euro auf einen Glückspilz.

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Sieben Ziehungen hintereinander gab es keinen Sechser. Am Sonntag warten deshalb rund elf Millionen Euro. Zuletzt scheiterten die Spieler am Mittwoch an der Kombination 8, 11, 14, 16, 21 und 45. Niemand hatte alle sechs Zahlen auf seinem Schein. Dass Österreich so kurz nach dem historischen Achtfach-Jackpot bereits wieder vor einer derart hohen Gewinnsumme steht, sorgt selbst bei den Lotterien für Staunen.

Unabgeholter Gewinn aus Juli

Irgendwo wartet noch immer ein zwölf Millionen Euro schwerer Lottoschein auf seinen Besitzer. Der erste Achtfach-Jackpot der Geschichte wurde am 19. Juli mit einem Quick-Tipp aus der Steiermark geknackt – doch der Gewinner oder die Gewinnerin hat sich bis heute nicht gemeldet. Während die Millionen aus dem Juli also noch nicht abgeholt wurden, wächst bereits der nächste Lotto-Pot.

Rekordgewinn bleibt unangetastet

Der bisher größte Gewinn bei "6 aus 45" bleibt allerdings unangetastet. Im Jahr 2018 sicherte sich ein Niederösterreicher bei einem Siebenfach-Jackpot knapp 15 Millionen Euro.

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