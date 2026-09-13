Alkolenker in Wohnmobil gekracht

Das Fahrzeug, in dem ein Ehepaar saß, kippte bei dem Aufprall um.

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Schwerer Crash in Pinsdorf im Bezirk Gmunden: Ein 58-jähriger Autofahrer krachte am Samstagabend gegen 21.30 Uhr auf der B145 zunächst frontal mit einem entgegenkommenden Wohnmobil zusammen. Der Aufprall war so stark, dass das Fahrzeug mit einem Ehepaar aus dem Bezirk Schärding umkippte und auf der Seite liegen blieb.

Drei Personen verletzt

Doch damit war der Unfall noch nicht vorbei. Der Wagen des 58-Jährigen prallte anschließend auch noch gegen das Auto eines 31-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden. Die beiden Menschen im Wohnmobil und der Unfalllenker wurden leicht verletzt und nach der Erstversorgung ins Klinikum gebracht. Der 31-Jährige blieb unverletzt. Besonders brisant: Ein Alkoholtest ergab beim 58-Jährigen laut Polizei 1,58 Promille.

Polizei ermittelt

Der Unfall sorgte damit gleich für mehrere Verletzte und erheblichen Schaden an den Fahrzeugen. Das Wohnmobil musste nach dem Überschlag aufwendig geborgen werden. Der Vorfall zeigt einmal mehr die gefährlichen Folgen von Alkohol am Steuer. Die Polizei nahm den Unfall auf und wird die weiteren rechtlichen Schritte gegen den Lenker prüfen.