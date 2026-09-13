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ÖBB zahlt Gästen 12 Euro: Wenn sie Zug verlassen

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Ein völlig überfüllter Railjet sorgte am Samstag am Hauptbahnhof Innsbruck für Verzögerungen. Die ÖBB verteilte 12-Euro-Gutscheine, um Fahrgäste zum Aussteigen zu bewegen.
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Der Andrang in Richtung Deutschland machte sich am Nachmittag deutlich bemerkbar. Zahlreiche Fahrgäste waren auf dem Weg zum beliebten Herbstfest im bayrischen Rosenheim. Der Railjet nach München war schlussendlich derart voll, dass er nicht wie vorgesehen um 14.42 Uhr in Innsbruck abfahren konnte. Einige Reisende mussten den Zug schließlich verlassen. "Der Zugbegleiter muss für eine sichere Fahrt sorgen und bat einige Passagiere, auszusteigen und mit einem anderen Zug zu fahren", bestätigt ÖBB-Pressesprecher Daniel Pinka gegenüber der "Tiroler Tageszeitung".

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Entschädigung für den Umstieg

Um den betroffenen Fahrgästen den freiwilligen Umstieg schmackhafter zu machen, verteilte die ÖBB beim Aussteigen Getränkegutscheine im Wert von jeweils zwölf Euro. Fahrgästen zufolge gab es diese als kleine Entschädigung. Ein solches Vorgehen sei bei der Bahn durchaus üblich. Wer bereits einen Platz reserviert hatte, war von den Maßnahmen nicht betroffen. "Wer einen reservierten Sitzplatz hat, darf natürlich bleiben", erklärt Sprecher Pinka. Gleichzeitig appelliert er an Reisende, bei Fernfahrten vorab eine Buchung vorzunehmen.

Weiterfahrt mit deutlicher Verspätung

Die ausgestiegenen Herbstfest-Besucher setzten ihre Reise schließlich mit einem Regionalzug fort. Auch der überfüllte Railjet in Richtung München konnte nach der ungewöhnlichen Umstiegs-Aktion seine Fahrt fortsetzen – allerdings erst mit einer Verspätung von 51 Minuten.

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