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International gesuchter Mann in Wien gefasst

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Mit Waffe hantiert: WEGA-Einsatz vor Wiener Hotel
© Symbolbild (APA Herbert Neubauer)
Ein international gesuchter 46-jähriger Mann ist in Wien festgenommen worden. Zielfahnder des Landeskriminalamtes Wien spürten den Verdächtigen in Rudolfsheim-Fünfhaus auf.
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Das Bundeskriminalamt hatte die Zielfahndung des Landeskriminalamtes Wien mit der Suche nach dem Mann beauftragt. Der 46-Jährige mit serbischer Staatsangehörigkeit wird mit einem Raubdelikt in Verbindung gebracht, das 2019 in Serbien begangen worden sein soll. Dabei soll eine Beute von mehreren tausend Euro erbeutet worden sein.

Gegen den Mann bestand zudem eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien.

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Festnahme mit Unterstützung der WEGA

Am 11. September 2026 konnten die Zielfahnder den Gesuchten schließlich in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus lokalisieren. Aufgrund der Schwere des Tatvorwurfs wurde die Festnahme von Kräften der WEGA unterstützt.

Der Tatverdächtige wurde in einer Wohnung angetroffen und von den Zielfahndern festgenommen. Anschließend wurde er in eine Justizanstalt gebracht.

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