Biden: Israel soll UN-Friedenstruppen nicht beschießen

Der heuer noch scheidende US-Präsident reagierte auf den Angriff auf Blauhelmsoldaten im Libanon.

US-Präsident Joe Biden will die israelische Regierung nach eigener Darstellung darum bitten, Angriffe auf Blauhelmsoldaten im Libanon zu stoppen. Eine Journalistin hatte Biden bei einem Termin im Weißen Haus gefragt: "Fordern Sie Israel auf, damit aufzuhören, UN-Friedenstruppen anzugreifen?" Darauf antwortete der Präsident: "Auf jeden Fall."

Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden am Freitag zwei Blauhelmsoldaten der UN-Mission UNIFIL verletzt, als es in der Nähe eines Beobachtungspostens am Hauptquartier in Nakura zu zwei Explosionen kam. Bereits gestern hatten israelische Truppen nach UN-Darstellung das UNIFIL-Hauptquartier beschossen und dabei mindestens zwei UN-Soldaten verletzt.

Die UN-Beobachtermission überwacht das Grenzgebiet zwischen dem Libanon und Israel seit Jahrzehnten. Daran sind mehr als 10.000 UN-Soldaten aus rund 50 Ländern beteiligt. Israels Militär beschuldigte die Schiiten-Miliz Hisbollah, Gegenden in der Nähe von Stützpunkten der Blauhelm-Mission für ihre Zwecke zu missbrauchen.