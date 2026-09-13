55 Reptilien in Hinterzimmer von Druckerei entdeckt

Die Tiere litten zum Teil an einer Lungenentzündung, hatten Bissverletzungen, starken Milbenbefall oder waren dehydriert.

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Ein ungewöhnlicher Fund sorgt im Burgenland für Aufsehen: Bei einer Kontrolle einer Druckerei entdeckten Behörden insgesamt 55 Reptilien in zwei Hinterzimmern. Ein 40-jähriger Mann hatte dort Schlangen, Chamäleons, Schildkröten und Agamen untergebracht. Drei weitere Tiere wurden an seiner Wohnadresse sichergestellt.

Tiere teilweise in schlechtem Zustand

Die Kontrolle erfolgte durch Polizei und Bezirksbehörde. Weil der Verdacht bestand, dass sich unter den Tieren auch geschützte Arten befinden, wurde die Zollfahndung eingeschaltet. Während die Reptilien an der Wohnadresse gut versorgt waren, bot sich in der Druckerei ein erschreckendes Bild. Bei vielen Tieren wurden gesundheitliche Probleme festgestellt. Einige litten offenbar an einer Lungenentzündung, vermutlich wegen zu niedriger Temperaturen. Dazu kamen Bissverletzungen, Hautprobleme, Dehydrierung und starker Milbenbefall.

© BMF/ZAÖ

Reptilien nun im Tierheim

Alle Tiere wurden von Mitarbeitern des Wiener Exoten-Tierheims "LEO FOR HOPE" abgeholt. Dort sollen sie nun medizinisch versorgt und artgerecht untergebracht werden. Für den 40-Jährigen könnte der Fall noch teuer werden: Ihm droht eine Geldstrafe durch die Bezirksverwaltung. Zudem wurde eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft angekündigt. Auch mögliche Verstöße gegen den internationalen Artenschutz werden geprüft.