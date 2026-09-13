Wiener von Muldenkipper eingeklemmt: tot

Bei einem Arbeitsunfall in Schwechat kam ein 37-Jähriger ums Leben.

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Tragischer Arbeitsunfall in Schwechat: Ein 37-jähriger Wiener kam am Samstagnachmittag bei Reparaturarbeiten an einem Muldenkipper ums Leben. Der Mann war unter die angehobene Kippmulde geklettert, als sich diese plötzlich wieder absenkte. Der Arbeiter wurde eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen.

Hebel dürfte Unfall ausgelöst haben

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei dürfte der 37-Jährige während der Arbeiten versehentlich einen Hebel berührt haben. Dadurch wurde die Mulde offenbar aus ihrer angehobenen Position zurück in die Ausgangslage bewegt. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte nur noch den Tod feststellen. Der Unfall ereignete sich im Bezirk Bruck an der Leitha.

Polizei klärt genauen Ablauf

Warum es genau zur verhängnisvollen Bewegung der Mulde kam, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der tödliche Vorfall zeigt einmal mehr die Gefahren, die bei Arbeiten an schweren Maschinen lauern. Die Polizei versucht nun, den genauen Ablauf des Unglücks zu rekonstruieren.