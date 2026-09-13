Messerattacke nach Streit um gefälschte Uhr

Der Verkauf einer Uhr unter Jugendlichen artete komplett aus.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Verkauf endet mit Gewalt

Ein Streit um den Verkauf einer gefälschten Uhr ist in Wien brutal eskaliert. Am 12. September 2026 gegen 23:15 Uhr kam es auf der Wagramer Straße in 1220 Wien zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei bislang unbekannten Jugendlichen und einem 14-jährigen Verkäufer samt seinem Freund.

Streit um mutmaßliches Falschgeld

Auslöser soll die Bezahlung der Uhr gewesen sein. Nachdem die Verkäufer bemerkten, dass sie offenbar mit Falschgeld bezahlt worden waren, nahmen sie die Verfolgung der beiden Jugendlichen auf. Dabei eskalierte die Situation: Einer der Unbekannten soll dem 14-Jährigen einen Messerstich in den Rückenbereich versetzt haben. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, zunächst ohne Erfolg.

Opfer außer Lebensgefahr

Der verletzte Jugendliche wurde von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Angaben bestand keine Lebensgefahr. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Untersucht wird der Verdacht der absichtlich schweren Körperverletzung. Die beiden mutmaßlichen Täter waren zunächst weiterhin unbekannt.

Ein Streit um den Verkauf einer gefälschten Uhr ist in Wien brutal eskaliert. Am Samstagabend kurz nach 23 Uhr kam es auf der Wagramer Straße in der Donaustadt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei bislang unbekannten Jugendlichen und einem 14-jährigen Verkäufer samt seinem Freund.

Streit um mutmaßliches Falschgeld

Auslöser soll die Bezahlung der Uhr gewesen sein. Nachdem die Verkäufer bemerkten, dass sie offenbar mit Falschgeld bezahlt worden waren, nahmen sie die Verfolgung der beiden Jugendlichen auf. Dabei eskalierte die Situation: Einer der Unbekannten soll dem 14-Jährigen einen Messerstich in den Rücken versetzt haben. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, zunächst ohne Erfolg.

Opfer außer Lebensgefahr

Der verletzte Jugendliche wurde von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Angaben bestand keine Lebensgefahr. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Untersucht wird der Verdacht der absichtlich schweren Körperverletzung. Die beiden mutmaßlichen Täter waren zunächst weiterhin unbekannt.