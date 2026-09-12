"Kein Nazis-Raus-Ruf ist zu viel!" Hosen wurden in Wien laut

Das letzte Wien-Konzert der Toten Hosen lieferte am Samstag im rappelvollen Happelstadion neben dem großen Punk-Feuerwerk auch politische Parolen und edle Gäste: Vicky Leandros und Birgit Minichmayr rockten mit!

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Wien. "Wenn man auf einem Konzert der Toten Hosen ist, dann ist man schlichtweg auf einem Anti-Nazis-Konzert. Und deshalb ist kein einziger 'Nazis raus!'-Ruf zu viel!" Polterte Campino zuletzt in Deutschland lautstark gegen die AfD („Neofaschistische Partei!“), so wurde er nun wie erwartet auch in Österreich laut. Beim 39. und letzten Wien-Konzert der Toten Hosen im rappelvollen Happel-Stadion. Unter dem Motto "Trink aus, wir müssen gehen" heizte man am Samstag 55.000 Fans ein und trug dabei das Herz auf der Zunge.

"Die Toten Hosen"-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion © TZOe Zeidler-Künz

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Polit-Parolen als wütendes Highlight

Die Polit-Parolen zum Song "Was ist mit uns los" als wütendes Highlight einer gut zweieinhalb-stündigen Werkschau, bei der die "Hosen" vom Opener mit dem 1982er-Punk-Kracher "Opel-Gang" bis zum Finale rund um ewige Party-Kracher wie "Zehn kleine Jägermeister" die Essenz ihrer auch schon 44-jährigen Karriere abspulten.

Hymnen für mindestens drei Generationen

"Wannsee", "Auswärtsspiel" („Das ist nirgendwo passender als in einer unserer absoluten Lieblingsstädte!“), "Liebeslied", "Alles aus Liebe", "Halbstark", "Alles wird vorübergehen", wo sich das ganze Stadion in ein Handylichter-Meer verwandelte, "Hier kommt Alex", "Wünsch dir was" und natürlich der Gassenhauer "Tage wie diese" - Hymnen für mindestens drei Generationen, die vom bierseeligen Publikum auch ebenso inbrünstig wie dissonant abgefeiert wurden. Die beste Stimmung des Jahres im Happel!

© TZOe Zeidler-Künz

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© Leserreporter

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Überraschungsauftritte

Beim "Finalspiel" der seit Juni laufenden Tour ließen Campino, Breiti, Kuddel, Andi und Vom, die schon am Freitag im Happel für Soundcheck und Erinnerungsfotos auftraten, nämlich keinerlei Müdigkeitserscheinungen aufkommen. Ganz im Gegenteil: knapp ein Dutzend Zugaben, bei denen man als Überraschung auch Campino-Ex Birgit Minichmayr („Auflösen“) und Vicky Leandros („Ich liebe das Leben“) auf die Bühne holte.

Die österreichische Schauspielerin Birgit Minichmayr beim Toten-Hosen-Konzert auf der Bühne. © Leserreporter

Überraschungsauftritt der griechisch-deutschen Sängerin Vicky Leandros beim Toten-Hosen-Konzert in Wien. © Leserreporter

Viele Wien-Erinnerungen

Dazu gab’s viele Wien-Erinnerungen („Wer immer damals nach dem Konzert in der Kurhalle Oberlaa die Straßenbahn angezündet hat - das war geil!“) und natürlich alle ewigen Rituale. Von den an den Bühnenflanken hochgezogenen Totenkopf-Flaggen beim Intro über die Bengalen-Choreo der Fans zu "Pushed Again" bis zur Liverpool-Hymne "You’ll Never Walk Alone".

© TZOe Zeidler-Künz

Doppeltes Finale

Es war ein doppeltes Finale: der letzte Wien-Auftritt der Hosen und das letzte Happel-Konzert der Saison, die heuer mit Linkin Park, Foo Fighters, Böhse Onkelz, Helene Fischer, Andrea Bocelli und eben den Hosen knapp 315.000 Fans begeisterte.

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Spannend: Haben die "Hosen" ihren nächsten Österreich-Stopp (23. Juni Graz, Messe Open Air) bereits fixiert, so steht zurzeit im Happelstadion für 2027 noch kein einziges Konzert am Plan. Droht die große Konzert-Flaute?