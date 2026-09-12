Highlights auf SKY

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Actionthriller: » Armor« mit Sylvester Stallone

Actionthriller mit Sylvester Stallone als Verbrecherboss: Eine Bande überfällt einen Geldtransporter und umzingelt ihn auf einer Brücke – doch die Fahrer wehren sich.

18.9.

FILM

Thrillerdrama: »In Cold Light« mit Helen Hunt

. © Hersteller

Action. Frisch aus dem Knast will Ava die Kontrolle über ihr Drogenimperium zurückgewinnen. Doch bald sind die Polizei und ein Gangsterboss hinter ihr her.

16.9.

FILM

True-Crime: »Ted Bundy: Das Monster von nebenan«

. © Hersteller

In den 1970er-Jahren ermordet Ted Bundy mindestens 30 junge Frauen. Die Dokumentation beleuchtet seine Täuschungsmanöver, spektakuläre Fluchten und seine spätere Verurteilung zum Tode.

18.9.

SERIE

Natur-Doku: »Doñana – Spaniens Garten Eden«

. © Hersteller

Wissen. Dieser Zweiteiler portraitiert die verborgensten Regionen des spanischen Nationalparks Coto de Doñana, eines der wichtigsten Naturschutzgebiete Europas.