Highlights auf SKY
Actionthriller: » Armor« mit Sylvester Stallone
Actionthriller mit Sylvester Stallone als Verbrecherboss: Eine Bande überfällt einen Geldtransporter und umzingelt ihn auf einer Brücke – doch die Fahrer wehren sich.
FILM
Thrillerdrama: »In Cold Light« mit Helen Hunt
Action. Frisch aus dem Knast will Ava die Kontrolle über ihr Drogenimperium zurückgewinnen. Doch bald sind die Polizei und ein Gangsterboss hinter ihr her.
FILM
Auch interessant
True-Crime: »Ted Bundy: Das Monster von nebenan«
In den 1970er-Jahren ermordet Ted Bundy mindestens 30 junge Frauen. Die Dokumentation beleuchtet seine Täuschungsmanöver, spektakuläre Fluchten und seine spätere Verurteilung zum Tode.
SERIE
Natur-Doku: »Doñana – Spaniens Garten Eden«
Wissen. Dieser Zweiteiler portraitiert die verborgensten Regionen des spanischen Nationalparks Coto de Doñana, eines der wichtigsten Naturschutzgebiete Europas.
SERIE
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden