Highlights auf SKY

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Zwei bewaffnete Männer in Schutzwesten stehen vor brennenden Flammen, Filmtitel „Armor“.
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Actionthriller: » Armor« mit Sylvester Stallone

Actionthriller mit Sylvester Stallone als Verbrecherboss: Eine Bande überfällt einen Geldtransporter und umzingelt ihn auf einer Brücke – doch die Fahrer wehren sich.

18.9.
FILM

Thrillerdrama: »In Cold Light« mit Helen Hunt

Frau mit Schusswunde am Kopf hält eine Pistole, daneben steht „IN COLD LIGHT“ in gelber Schrift.
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Action. Frisch aus dem Knast will Ava die Kontrolle über ihr Drogenimperium zurückgewinnen. Doch bald sind die Polizei und ein Gangsterboss hinter ihr her.

16.9.
FILM

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True-Crime: »Ted Bundy: Das Monster von nebenan«

Schwarz-weiß-Porträt eines Mannes mit lockigem Haar und Bart, der direkt in die Kamera blickt.
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In den 1970er-Jahren ermordet Ted Bundy mindestens 30 junge Frauen. Die Dokumentation beleuchtet seine Täuschungsmanöver, spektakuläre Fluchten und seine spätere Verurteilung zum Tode.

18.9.
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Natur-Doku: »Doñana – Spaniens Garten Eden«

Mehrere rosa Flamingos stehen im seichten Wasser und schauen in verschiedene Richtungen.
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Wissen. Dieser Zweiteiler portraitiert die verborgensten Regionen des spanischen Nationalparks Coto de Doñana, eines der wichtigsten Naturschutzgebiete Europas.

17.9.
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