Highlights auf NETFLIX

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Ein Paar liegt eng umschlungen im Bett und blickt sich liebevoll in die Augen.
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Drama: »Don't Worry Darling« mit Florence Pugh

Thriller. Das Leben einer Hausfrau in der perfekt inszenierten Kulisse einer experimentellen Wüstensiedlung beginnt zu bröckeln, als sie anfängt, unbequeme Fragen zu stellen.

17.9.
FILM

Action- Film: »The Fixers« mit Christopher Lee

Sechs Menschen stehen in einer Reihe in einem asiatisch dekorierten Raum mit roten Laternen.
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Abenteuer. Ein erfolgloser Gangster tut sich mit dem gewieften Sohn eines Politikers zusammen, um dreckige Geheimnisse wichtiger Leute auf beiden Seiten des Gesetzes zu beseitigen.

17.9.
SERIE

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Doku: »The AI Doc: Or How I Became an Apocaloptimist«

Fünf gezeichnete Sticker auf gelbem kariertem Hintergrund, darunter zwei Gesichter und ein Computer.
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Technik. Ein werdender Vater interviewt Tech-Experten, um die Auswirkungen von KI auf die Zukunft seines Kindes und der Menschheit zu verstehen.

12.9.
FILM

Stand-up-Comedy: »Jo Koy: Blue in the Face«

Ein Komiker steht auf einer Bühne und hält ein Mikrofon, im Hintergrund ein blauer Halbkreis.
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Humor. Koy erinnert sich im Comedy Special Jo Koy: Blue in the Face an ein wildes Zahnarzt-Desaster und wie er bei McDonalds gefeuert wurde.

15.9.
SERIE

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