Highlights auf NETFLIX

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Drama: »Don't Worry Darling« mit Florence Pugh
Thriller. Das Leben einer Hausfrau in der perfekt inszenierten Kulisse einer experimentellen Wüstensiedlung beginnt zu bröckeln, als sie anfängt, unbequeme Fragen zu stellen.
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Action- Film: »The Fixers« mit Christopher Lee
Abenteuer. Ein erfolgloser Gangster tut sich mit dem gewieften Sohn eines Politikers zusammen, um dreckige Geheimnisse wichtiger Leute auf beiden Seiten des Gesetzes zu beseitigen.
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Doku: »The AI Doc: Or How I Became an Apocaloptimist«
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Stand-up-Comedy: »Jo Koy: Blue in the Face«
Humor. Koy erinnert sich im Comedy Special Jo Koy: Blue in the Face an ein wildes Zahnarzt-Desaster und wie er bei McDonalds gefeuert wurde.
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