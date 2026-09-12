Highlights auf NETFLIX

xxx

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Drama: »Don't Worry Darling« mit Florence Pugh

Thriller. Das Leben einer Hausfrau in der perfekt inszenierten Kulisse einer experimentellen Wüstensiedlung beginnt zu bröckeln, als sie anfängt, unbequeme Fragen zu stellen.

17.9.

FILM

Action- Film: »The Fixers« mit Christopher Lee

. © Hersteller

Abenteuer. Ein erfolgloser Gangster tut sich mit dem gewieften Sohn eines Politikers zusammen, um dreckige Geheimnisse wichtiger Leute auf beiden Seiten des Gesetzes zu beseitigen.

17.9.

SERIE

Doku: »The AI Doc: Or How I Became an Apocaloptimist«

. © Hersteller

Technik. Ein werdender Vater interviewt Tech-Experten, um die Auswirkungen von KI auf die Zukunft seines Kindes und der Menschheit zu verstehen.

12.9.

FILM

Stand-up-Comedy: »Jo Koy: Blue in the Face«

. © Hersteller

Humor. Koy erinnert sich im Comedy Special Jo Koy: Blue in the Face an ein wildes Zahnarzt-Desaster und wie er bei McDonalds gefeuert wurde.