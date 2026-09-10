oe24
TV
E-Paper
Immo
Kultur

Beliebte Musik-Show: »The Voice of Germany«

Fünf Coaches von "The Voice of Germany" sitzen und posieren auf den rot beleuchteten Drehstühlen.
© Hersteller
Talent: Welches Talent überzeugt die Coaches?
OE24 auf Google bevorzugen

Gesang. "The Voice of Germany" startet mit einer vertrauten und zugleich spannenden Coach-Runde in die neue Staffel. Shirin David, Rea Garvey, Nico Santos sowie Michi Beck und Smudo nehmen erneut auf den berühmten roten Stühlen Platz. Damit treten die Coaches bereits zum zweiten Mal in dieser gemeinsamen Besetzung gegeneinander an und kämpfen um die besten Stimmen des Landes.

Im Mittelpunkt stehen die Talente, die in den Blind Auditions versuchen, die Coaches allein mit ihrer Stimme zu überzeugen. Während die Coaches mit dem Rücken zur Bühne sitzen, zählt nur der Gesang – Aussehen, Alter und Auftreten spielen zunächst keine Rolle. Wer sie besonders beeindruckt, kann einen oder sogar mehrere Coaches dazu bringen, den roten Buzzer zu drücken und sich umzudrehen.

Für die Kandidatinnen und Kandidaten beginnt damit eine schwierige Entscheidung: Wenn sich mehrere Coaches um sie bemühen, müssen sie selbst wählen, welchem Team sie beitreten möchten. Anschließend werden sie von ihrem Coach auf die nächsten Runden vorbereitet und kämpfen weiter um den Einzug ins Finale. Die große Frage lautet: Welches Talent kann die Coaches am stärksten begeistern und am Ende "The Voice of Germany" werden?

Eine Sängerin tritt auf einer Bühne bei "The Voice of Germany" vor drei Juroren auf.
Für die Jury zählt nur der Gesang. © Hersteller

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Koch-Show: »Grill den Henssler Sommer-Special«

Die TV-Highlights der Woche

NETFLIX

HIGHLIGHTS AM SAMSTAG

»Die große Maus-Show«

Die Kino-Highlights der Woche

Highlights auf SKY

Beliebte Musik-Show: »The Voice of Germany«

HIGHLIGHTS AM SONNTAG

»Erlebnis Bühne LIVE: Das große Staatsopern-Air 2026«