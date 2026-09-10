Beliebte Musik-Show: »The Voice of Germany«

Talent: Welches Talent überzeugt die Coaches?

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Gesang. "The Voice of Germany" startet mit einer vertrauten und zugleich spannenden Coach-Runde in die neue Staffel. Shirin David, Rea Garvey, Nico Santos sowie Michi Beck und Smudo nehmen erneut auf den berühmten roten Stühlen Platz. Damit treten die Coaches bereits zum zweiten Mal in dieser gemeinsamen Besetzung gegeneinander an und kämpfen um die besten Stimmen des Landes.

Im Mittelpunkt stehen die Talente, die in den Blind Auditions versuchen, die Coaches allein mit ihrer Stimme zu überzeugen. Während die Coaches mit dem Rücken zur Bühne sitzen, zählt nur der Gesang – Aussehen, Alter und Auftreten spielen zunächst keine Rolle. Wer sie besonders beeindruckt, kann einen oder sogar mehrere Coaches dazu bringen, den roten Buzzer zu drücken und sich umzudrehen.

Für die Kandidatinnen und Kandidaten beginnt damit eine schwierige Entscheidung: Wenn sich mehrere Coaches um sie bemühen, müssen sie selbst wählen, welchem Team sie beitreten möchten. Anschließend werden sie von ihrem Coach auf die nächsten Runden vorbereitet und kämpfen weiter um den Einzug ins Finale. Die große Frage lautet: Welches Talent kann die Coaches am stärksten begeistern und am Ende "The Voice of Germany" werden?