Beliebte Quiz-Show: Kinder fragen, Erwachsene staunen.

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Kindersendung. "Die große Maus-Show" feiert ihr 20-jähriges Bestehen: 2006 startete sie noch unter dem Titel "Frag doch mal die Maus". In der Jubiläumsausgabe begrüßt Gastgeberin Esther Sedlaczek die inzwischen erwachsenen Könner-Kinder von damals: Pianistin Laetitia Hahn und Wasserspringer Jaden Eikermann. Neben spektakulären Experimenten – etwa von Laubbläsern angetriebenen Autos oder unter Wasser gespielten Instrumenten – stehen spannende Kinderfragen im Mittelpunkt. Warum ist es so schwierig, giftige von essbaren Pilzen zu unterscheiden? In welchen Situationen fahren selbstfahrende Autos bereits sicherer als Menschen? Und kann man im Looping einer Achterbahn ein Eis werfen und wieder fangen? Für die prominenten Gäste gibt es viel zu raten. Die Antworten liefern wie immer die Experten aus der "Sendung mit der Maus": Siham El-Maimouni, Ralph Caspers und Christoph Biemann.

Das Erste

20.15 UHR