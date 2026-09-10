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»Die große Maus-Show«

Mehrere Menschen posieren mit den Maus- und Elefant-Kostümen vor Publikum in einer TV-Show.
© WDR/Ben Knabe
Beliebte Quiz-Show: Kinder fragen, Erwachsene staunen.
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Kindersendung. "Die große Maus-Show" feiert ihr 20-jähriges Bestehen: 2006 startete sie noch unter dem Titel "Frag doch mal die Maus". In der Jubiläumsausgabe begrüßt Gastgeberin Esther Sedlaczek die inzwischen erwachsenen Könner-Kinder von damals: Pianistin Laetitia Hahn und Wasserspringer Jaden Eikermann. Neben spektakulären Experimenten – etwa von Laubbläsern angetriebenen Autos oder unter Wasser gespielten Instrumenten – stehen spannende Kinderfragen im Mittelpunkt. Warum ist es so schwierig, giftige von essbaren Pilzen zu unterscheiden? In welchen Situationen fahren selbstfahrende Autos bereits sicherer als Menschen? Und kann man im Looping einer Achterbahn ein Eis werfen und wieder fangen? Für die prominenten Gäste gibt es viel zu raten. Die Antworten liefern wie immer die Experten aus der "Sendung mit der Maus": Siham El-Maimouni, Ralph Caspers und Christoph Biemann.

Das Erste
20.15 UHR

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ARD/WDR DIE GROßE MAUS-SHOW, 'Kinder fragen, Erwachsene staunen', am Samstag (12.09.26) um 20:15 Uhr im ERSTEN. Die Geschwister Cecilie (7), Viktoria (9), Henriette (10) und Fridolin (12) wollen wissen, wie Glühwürmchen es schaffen, im Takt zu blinken. Gastgeberin Esther Sedlaczek und Maus-Experte Ralph Caspers (v.l.n.r.) unterstützen bei der Suche nach der Antwort. © WDR/Ben Knabe, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter WDR-Sendung bei Nennung 'Bild: WDR/Ben Knabe' (S2+). WDR Kommunikation/Redaktion Bild, Köln, Tel: 0221/220 -7132 oder -7133, Fax: -777132, bildkommunikation@wdr.de © WDR/Ben Knabe

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