Riesen-Wirbel um Hollywood-Star: Sydney Sweeney nackt beim Sport

US-Schauspielerin Sydney Sweeney zieht für eine neue Werbekampagne alle Register – und alle Hüllen. Der "Euphoria"-Star zeigt sich in einem neuen Werbevideo völlig hüllenlos beim Sport.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der US-amerikanische Mega-Star Sydney Sweeney sorgt im Internet für Schnappatmung bei ihren Millionen Fans. Für eine aufsehenerregende Werbekampagne steht die gefragte Aktrice auf dem Tennisplatz, wirft präzise Football-Pässe und dribbelt gekonnt einen Basketball. Doch der eigentliche Aufreger der Kampagne ist nicht etwa ihr sportliches Talent. Inmitten des Clips lässt der Hollywood-Liebling komplett die Hüllen fallen und präsentiert sich den Zuschauern splitterfasernackt.

Die verblüffende Werbebotschaft gerät angesichts dieser freizügigen Aufnahmen fast zur Nebensache. In dem vieldiskutierten Videoclip versichert die Darstellerin mit einem Augenzwinkern, es handle sich dabei um "nur Sport". Zu sehen ist sie mit verschiedensten Sportgeräten – beim Aufschlag auf dem Tennis-Court, beim weiten Wurf mit dem eiförmigen Leder und beim schnellen Dribbling in der Halle. Die Fans diskutieren im Netz seither fast ausschließlich über die hüllenlosen Szenen der schönen Darstellerin.

Hollywood-Star ist nicht nur ein hübsches Gesicht

Hinter der freizügigen Werbeaktion des Sportwettanbieter Novig steckt jedoch weit mehr als ein einfacher, billiger PR-Gag zur Erregung von Aufmerksamkeit. Sydney Sweeney fungiert bei diesem Projekt keineswegs nur als klassisches Werbegesicht, das für eine Kampagne gebucht wurde. Die gefeierte US-Amerikanerin ist als strategische Partnerin fest in das Unternehmen eingebunden und besitzt sogar eigene Firmenanteile als offizielle Anteilseignerin.

Dieser Youtube Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Youtube“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

In einer offiziellen Stellungnahme erklärte der Weltstar die Intention hinter der ungewöhnlichen und mutigen Kampagne: Das Konzept sei im Grunde simpel. Man wolle sich bewusst von der grauen Masse abheben und den Fokus der Menschen voll und ganz auf den Sport lenken. Die neue Kampagne setze genau diese Idee mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen, viel Humor und einer äußerst spielerischen Note perfekt um, so Sweeney in einer Presseaussendung.

Unternehmenschef gerät ins Schwärmen

Nicht nur die weltweite Fangemeinde zeigt sich von den freizügigen Aufnahmen begeistert, auch in der Chefetage des auftraggebenden Unternehmens herrscht eitel Wonne. Jacob Fortinsky, der Mitgründer und CEO von Novig, schwärmt in den höchsten Tönen von der Zusammenarbeit mit dem Hollywood-Liebling. Seiner Meinung nach transportiert die charismatische Schauspielerin die zentrale Botschaft der Firma auf eine unnachahmliche Art und Weise, die man im Alltag schlichtweg nicht ignorieren kann.

Gleichzeitig betont der Geschäftsführer, dass diese exklusive und enge Kooperation für alle Anhänger und Kunden ein deutlich besseres und intensiveres Erlebnis geschaffen habe. Die Reaktionen in den bekannten sozialen Netzwerken scheinen ihm recht zu geben. Unter dem veröffentlichten Werbeclip sammeln sich im Minutentakt unzählige begeisterte Kommentare von Usern aus aller Welt.

Die Reaktionen der weltweiten Netz-Gemeinde im Überblick:

"Das ist die großartigste Werbung aller Zeiten", lautet das Urteil eines begeisterten Users.

Ein anderer Nutzer hebt die geschäftstüchtige Ader der Darstellerin hervor: "Ihr alle mögt sie vielleicht hassen, aber die Frau weiß ganz genau, wie grandioses Marketing funktioniert.

Viele Kommentare nehmen den freizügigen Sport-Auftritt mit Humor: "Bestätigt, Sydney Sweeney kennt sich mit Bällen aus."

Sweeneys Aufstieg zur Werbe-Königin von Hollywood

Dass die gefragte Aktrice einen derart großen Deal an Land zieht, kommt in der Traumfabrik keineswegs überraschend. Sydney Sweeney gilt derzeit als eine der heißesten und begehrtesten Werbeikonen in ganz Hollywood. Neben ihrer äußerst erfolgreichen Film- und Serienkarriere kooperiert sie regelmäßig mit den größten Marken der Welt.

Zu ihren namhaften Werbepartnern gehören unter anderem:

Armani Beauty

Laneige

HeyDude

American Eagle

Mit ihrem neuesten, hüllenlosen Auftritt hat die Schauspielerin einmal mehr bewiesen, dass sie die unbestrittene Königin der Aufmerksamkeit im modernen Showgeschäft ist. Ihre treuen Fans dürfen gespannt sein, mit welchem Coup die schöne US-Amerikanerin als Nächstes überraschen wird.