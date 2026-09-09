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"Wie die CIA"

Hollywood-Star Sandra Bullock versteckte Baby in Eishockeytasche

Sandra Bullock mit langen dunklen Haaren in schwarzem Kleid mit großem weißem Kragen vor Pflanzenwand.
© APA/AFP/VALERIE MACON
Sandra Bullock sagt über die Flucht vor Paparazzi: "Man muss wie die CIA vorgehen."
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Berlin. Im Katz-und-Maus-Spiel mit der Klatschpresse greift die Hollywood-Schauspielerin Sandra Bullock (62) auch mal zu ungewöhnlichen Maßnahmen: Einmal versteckte sie ihren Sohn in einer Eishockeytasche. Das war 2010, als sie sich von ihrem Ehemann Jesse James trennte, wie sie nun im Magazin "Interview" erzählte. Beide hatten kurz zuvor ein Baby adoptiert, Louis Bardo Bullock (heute 16).

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"Mir wurde klar, dass ich aus dem Haus musste, weil die Paparazzi im Anmarsch waren und niemand wusste, dass ich ein Neugeborenes hatte", berichtete Bullock. Gerade hatte sie beim Kastenaufräumen Eishockeytaschen gefunden. "Also habe ich ihn in seine Babyschale gesetzt, diese in die Eishockeytasche gesteckt und die Tasche um ihn herum zugemacht." Diese habe sie dann wie irgendeine beliebige Eishockeytasche zum Auto getragen.

Bullock, die in "Miss Undercover" eine Agentin spielte, erklärte im gemeinsamen Interview mit Schauspiel-Kollegin Jennifer Aniston (57): "Man muss wie die CIA vorgehen."

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