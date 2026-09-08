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Schock-Diagnose

Pamela Anderson: Arzt gab ihr nur noch zehn Jahre

Pamela Anderson
© Getty Images for amfAR
Schauspielerin Pamela Anderson blickt auf eine erschütternde medizinische Diagnose zurück: Ein Arzt gab der früheren Baywatch-Ikone wegen einer Hepatitis-C-Erkrankung einst nur noch zehn Jahre.
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Als die 59-jährige Pamela Anderson am Sonntag auf der "amfAR Gala Venezia 2026" den "Award of Courage" entgegennahm, hielt sie auf der Bühne eine bewegende Rede. Die ehemalige "Baywatch"-Ikone sprach auf der Charity-Veranstaltung im Rahmen der Filmfestspiele von Venedig über ihre Hepatitis-C-Erkrankung, die bei ihr im Jahr 2002 festgestellt worden war. "Es war ein Todesurteil", erinnerte sich Pamela Anderson an den Zeitpunkt der Diagnose. "Das sagte mir mein Arzt – dass ich wahrscheinlich noch etwa zehn Jahre zu leben hätte." Die Aktrice hatte angegeben, sich mit Hepatitis C angesteckt zu haben, nachdem sie mit ihrem Ex-Mann Tommy Lee (63) Tätowiernadeln geteilt habe.

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Sorge um die eigenen Kinder

"Die Diagnose des Arztes hat meine Entscheidungen beeinflusst und verdorben", fuhr die Schauspielerin fort. "Es war nicht die Angst vor dem Tod, sondern die Angst vor dem, was meinen kleinen Kindern zustoßen könnte. Es hat mein Leben völlig auf den Kopf gestellt." Aus der Ehe mit dem Mötley-Crüe-Schlagzeuger Tommy Lee hat Pamela Anderson zwei Söhne, die inzwischen erwachsen sind: Brandon Thomas Lee (30) und Dylan Jagger Lee (28). "Ich musste mein gesamtes Erspartes für die Behandlung ausgeben", fügte die Darstellerin hinzu.

Pamela Anderson
Pamela Anderson © Getty Images

Erfolgreicher Kampf gegen die Krankheit

Im Jahr 2015 gab sie bekannt, dass sie von Hepatitis C geheilt sei. Ein Mittel gegen die Virusinfektion wurde 2011 gefunden. Sie sei froh, dass sie die Krankheit erfolgreich gekämpft habe, so Pamela Anderson: "Ich bin kein Opfer, ich bin eine Siegerin. Ich bin stark und fähig – mehr als ich es mir je erträumt hätte."

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