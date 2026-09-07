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Lido-Highlights von Alicia Vikander und Irina Shayk

Susan Sarandon und Alicia Vikander
© Getty Images for Peugeot
Bei den Filmfestspielen von Venedig trafen sich zahlreiche Stars zur Premiere von "The Echo Chamber". Allen voran zog Schauspielerin Alicia Vikander die Blicke auf sich.
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Die Filmfestspiele von Venedig lockten zahlreiche Prominente und Fashion-Begeisterte auf den Red Carpet. Anlass war unter anderem die Premiere des Streifens "The Echo Chamber", in dem die 37-jährige Alicia Vikander eine der beiden Hauptrollen übernimmt. Sie erschien in einer hellen, eisblauen Bandeaurobe, die mit Drapierungen, Rüschen, Volants und einer Schleife an der Taille gestaltet war.

© Getty Images

Der besondere Schnitt der Robe

Der Vokuhila-Schnitt des Kleides offenbarte seine Wirkung erst in der Bewegung. Beim Gehen öffnete sich der Stoff wie zwei Schmetterlingsflügel und gab den Blick auf ihre trainierten Beine frei. Vikander stellte sich gemeinsam mit Marinelli, Susan Sarandon und Regisseur Pallaoro den Fotografinnen und Fotografen.

Irina Shayk
Irina Shayk © Getty Images

Stars auf dem roten Teppich

"The Echo Chamber" Premiere

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Alicia Vikander

Alicia Vikander

© Getty Images

Clara McGregor

Clara McGregor

© Getty Images

Irina Shayk

Irina Shayk

© Getty Images

Auch Orlando Bloom zeigte sich auf dem Teppich, komplett in Schwarz gekleidet und bester Laune. Model Irina Shayk wählte ein Vintage-Kleid von Dolce & Gabbana mit gewagten Schnürungen, welches einst Bella Hadid an ihrem 21. Geburtstag getragen hatte. Clara McGregor, die Tochter von Ewan McGregor, erschien ebenfalls in einer halbtransparenten Robe mit langer Schleppe und tief ausgeschnittenem Rücken vor den Kameras.

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