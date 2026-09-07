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Nadine Mirada: Liebes-Show im Shopping Center

Nadine Mirada und Dominic Schober
© Andreas Tischler / Vienna Press
Bei der Jubiläumsfeier der PlusCity in Linz überraschte das Austro-Model. Sie zeigte sich jetzt auch offiziell an der Seite von MMA-Fighter Dominic Schober.
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Das Event in Linz bot ein vielseitiges Programm mit Charity-Showkochen, Fashion Shows, Live-Acts und Autogrammstunden. Für besonderes Aufsehen sorgte die 36-jährige Österreicherin jedoch gemeinsam mit ihrem Partner Dominic "The Dom" Schober. Die beiden sind seit rund einem Jahr ein Paar, ließen sich bei dieser Gelegenheit aber zum ersten Mal gemeinsam ablichten. Davor gab es nur gemeinsame Fotos auf Instagram zu sehen. Jetzt traten sie erstmals "live" auf.

Liebesgeschichte begann als Bodyguard

Kennengelernt haben sich das Model und der MMA-Fighter keineswegs auf einer Party oder während eines Shootings. Schober war früher als ihr Bodyguard im Einsatz. Wie oe24 bereits berichtete, war die Beziehung keineswegs ein Geheimnis, da Mirada regelmäßig seine Kämpfe besuchte und die zwei immer wieder Händchen haltend gesehen wurden.

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Gemeinsamer Auftritt vor den Kameras

Nadine Mirada und Dominic Schober
Nadine Mirada und Dominic Schober © Andreas Tischler / Vienna Press

Bislang existierten allerdings keine offiziellen gemeinsamen Fotos des Paares. Auf der Feier in Linz änderte sich dies nun. Auch abseits der Kameras zeigten sich die beiden vertraut, turtelten miteinander und verließen die Veranstaltung schließlich Hand in Hand.

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