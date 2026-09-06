Martin Ho: Mega Verwirrung um den neuen X Club

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Am Samstag wurde das "Sanatorium" eröffnet. Nur der darunter liegende "X Club" blieb geschlossen. Die Wiener Nachtschwärmer und Club-Mitglieder müssen sich also weiterhin gedulden, bis das Geheimnis um das endgültige Comeback des "X Club" gelüftet wird

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In der Wiener Postgasse 2 weht ein neuer kulinarischer und szenischer Wind: Das Lokal "Sanatorium" von Jakob und Albert Trummer hat offiziell seine Pforten geöffnet. Mit einem eleganten, von Otto Wagner inspirierten Jugendstil-Design und pharmazeutisch inspirierten Cocktails möchte die Bar-Familie ein Stück ihres New Yorker Flairs zurück in die österreichische Bundeshauptstadt bringen. Ergänzt wird das gastronomische Konzept durch die "Ay-Vy Sushi Bar" unter der Leitung von Michelin-Sternekoch Yuki Sakamoto.

Martin Ho hatte viel zu erklären. © Christian JOBST

Zur Neueröffnung versammelte sich eine prominente Gästeschar, darunter Star-Regisseur Stefan Ruzowitzky, Opernintendant Daniel Serafin, Designerin Anelia Peschev sowie Ex-Staatsoperndirektor Ioan Holender, um die außergewöhnlichen Kräuter-Essenzen und Mixologie-Kreationen der Trummers zu feiern.

Doch während im Obergeschoss die Gläser klangen, sorgt der angekündigte Private Members Club für Fragezeichen und Gesprächsstoff. Eigentlich sollte Martin Ho (Dots Group / Ricemony Hospitality Group) am Samstagabend im Souterrain des Gebäudes die neue Heimat seines "X Club" einweihen – jenen traditionsreichen Club, den er vor rund 13 Jahren als Treffpunkt für Kunst, Kultur und Wirtschaft ins Leben gerufen hatte.

Ansturm auf das "Sanatorium". Opening wurde zum Straßenfest. © Christian JOBST

Wer am Eröffnungsabend allerdings den Zugang zum geheimnisumwobenen Private Club suchte, wartete vergebens. Trotz der angekündigten Rückkehr des legendären Untergeschoss-Hotspots herrscht weiterhin Unklarheit darüber, wann und in welcher Form der Member Club seinen Betrieb im Souterrain tatsächlich aufnehmen wird.

Jakob Trummer, Stefan Ruzowitzky und Martin Ho beim Sanatorium Opening © Christian JOBST

Obwohl das "Sanatorium" im Erdgeschoss einen vielversprechenden Start hinlegen konnte, bleibt das Versteckspiel im Untergeschoss bestehen. Die Wiener Nachtschwärmer und Club-Mitglieder müssen sich also weiterhin gedulden, bis das Geheimnis um das endgültige Comeback des "X Club" gelüftet wird. Die alte Adresse besteht zudem auch noch, doch hier gibt es noch Uneinigkeit, ob der Markenrechte.