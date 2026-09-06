Ho-Comeback nach Wirbel im "Sanatorium"

Samstagabend servierten Jakob und Albert Trummer ihre ersten pharmazeutisch inspirierten Cocktails im Wiener "Sanatorium". Auch die "Ay-Vy Sushi Bar" feierte ihren ersten Auftritt in der Bundeshauptstadt und der "Club X" bezog seine neue Heimat.

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Die Postgasse 2 in der Innenstadt. Das soll Wiens erste Adresse in puncto Gastronomie und Party werden. Zumindest wenn es nach Jakob und Albert Trummer sowie Martin Ho geht. Am Samstag eröffneten die Trummers ihr neues „Sanatorium, das sich im eleganten Jugendstil-Design – inspiriert von Otto Wagner – präsentiert. Dazu eröffnet Martin Ho im Untergeschoss auch gleich Wiens ersten Private Members Club den exklusive "X Club" der Ricemony Hospitality Group.

Trummer und Serafin. © Christian JOBST

Das Grande Opening bei dem die vielfach prämierten Bar-Ikonen ein Stück Wien in New York zurück in die Donaumetropole holen und auch mit „"pharmazeutischen Cocktails" eine neue Geschmackbrücke zwischen den beiden Städten bauen lockte beim Opening auch Star-Regisseur Stefan Ruzowitzky, Designerin Anelia Peschev, Julian Khol, Oper im Steinbruch Intendant Daniel Serafin, Niko Kern Luigi Barbaro, Evgenia Lichtner, Onka Takats und Wolfgang Fischer oder Ex-Staatsopern-Direktor Ioan Holender an.

Onka Takats und Wolfgang Fischer © Christian JOBST

Edles Ambiente: Das "Sanatorium" in der Postgasse. © leisure communications

Connaisseurs können sich im "Sanatorium" auf eine komplexe Mixtur aus Kräuterkunde, Wissenschaft und Präzision freuen, die harmonisch im Glas fusioniert. Viele der aufwendigen Kräuteressenzen gehen auf 150 Jahre alte Rezepte zurück und ziehen sich konsequent durch die pharmazeutisch inspirierte Mixologie der Trummers, die ihresgleichen sucht.

Martin Ho und Daniel Serafin beim Sanatorium Opening © Christian JOBST

Dazu gibt es Kulinarik aus der "Ay-Vy Sushi Bar". Für sie zeichnet der Michelin-gekrönte Chef Yuki Sakamoto verantwortlich. Fans der "DOTS"-Restaurants können sich auf ein Wiedersehen mit Klassikern und der unverwechselbaren Küchenhandschrift freuen. Unter dem "Sanatorium" bezieht auch Wiens erster Private Members Club modernen Zuschnitts eine neue Heimat, den Ho vor 13 Jahren als Anziehungspunkt für Wirtschaft, Kultur und Kreativszene etablierte.