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Kathi Straßer ist kaum wiederzuerkennen

Frau mit blondem Haar trägt schwarzen Blazer und blauen Tüllrock, steht lächelnd im Raum.
© Facebook
Die beliebte österreichische Schauspielerin Katharina Straßer verblüfft ihre Fans im Netz mit einem ungewohnten Urlaubs-Schnappschuss. Mit einer langen, wilden Mähne und einer großen Sonnenbrille sieht der Publikumsliebling stark verändert aus.
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Auf Social Media zeigt sich Katharina Straßer jetzt von einer ganz privaten und überraschenden Seite. Statt der gewohnten eleganten Frisur präsentiert sich Straßer mit sommerlichen, langen Wellen und einer stylischen Sonnenbrille am Strand. Dieser entspannte Look erinnert stark an die unbeschwerte Hippie-Ära der Siebzigern und sorgt für viel Begeisterung unter ihren treuen Fans.

Normalerweise kennt das Publikum die Schauspielerin in ganz anderen Outfits. Ein bekanntes Foto im auffälligen blauen Tüllrock, kombiniert mit einem glitzernden Top, einem breiten silbernen Gürtel und einem eleganten schwarzen Blazer, zeigt sie so, wie man sie bei ihren Auftritten und Theaterpremieren sieht.

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Große Vorfreude auf das bevorstehende Bühnen-Comeback

Doch die private Auszeit neigt sich für den österreichischen Star dem Ende zu. Wie sie selbst in ihrem neuesten Posting verkündet, zieht es sie wieder dorthin zurück, wo sie sich am wohlsten fühlt: direkt auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Unter dem Titel "Bald bin ich back on Stage" kündigte sie voller Vorfreude ihre Rückkehr auf die Bühne an.

Bereits am 6. September stand für die gebürtige Tirolerin ein ganz besonderer Auftritt auf dem Programm. Um 15:30 Uhr gastierte sie im beliebten Wiener "Theater im Park" und brachte ein Stück Wiener Kulturgeschichte auf die Bühne.

Unter dem Motto "Was wäre Wien ohne den Wiener" widmete sich Straßer gemeinsam mit dem Ensemble "Wiener Brut" dem Schaffen der legendären Kabarettistin Cissy Kraner.

Eine Künstlerin mit vielen Gesichtern

Der Kontrast zwischen dem privaten Strand-Hippie-Look und dem pompösen blauen Tüllrock zeigt einmal mehr die enorme Wandelbarkeit der beliebten Österreicherin. Ob im Theater, im Fernsehen oder bei musikalischen Soloprogrammen – Katharina Straßer versteht es meisterhaft, sich immer wieder neu zu erfinden, ohne dabei ihre Authentizität zu verlieren.

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