"Hinter den Schlagzeilen"
Budgen-Show startet mit krankem Starkoch Lafer
"Hinter den Schlagzeilen" kommt zurück auf die Bildschirme. Der Infotainment-Talk, in dem von Patrick Budgen oder Mariella Gittler Fragen an bekannte Personen gestellt werden, startet ab dem 7. September, 16.20 Uhr, mit neuen Ausgaben.
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Lafer erster Gast
Als erster Gast ist Spitzenkoch Johann Lafer im Studio zu sehen. Er machte vor wenigen Monaten seine Krebserkrankung öffentlich. Patrick Budgen: "Ein besonderes Highlight ist für mich gleich die erste Sendung, wo ich mit Spitzenkoch Johann Lafer über seine Karriere und seine Krebserkrankung sprechen werde.“
Lafer hat Medien gegenüber jüngst erklärt, dass seine Erkrankung nicht heilbar sei, aber eindämmen könne man sie. Er sei in medizinischer Behandlung und könne derzeit gut seinen Alltag bewältigen.
Weitere Gäste
Weitere Gäste der beliebten Sendung sind in der ersten Woche: Schauspielerin und Autorin Erika Pluhar, Sicherheitsexperte Omar Haijawi-Pirchner sowie Hannelore Veit und Eugen Freund anlässlich 25 Jahre 9/11.
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