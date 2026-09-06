Budgen-Show startet mit krankem Starkoch Lafer

Patrick Budgen begrüßt zum Auftakt der neuen Ausgaben von "Hinter den Schlagzeilen" Spitzenkoch Johann Lafer.

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"Hinter den Schlagzeilen" kommt zurück auf die Bildschirme. Der Infotainment-Talk, in dem von Patrick Budgen oder Mariella Gittler Fragen an bekannte Personen gestellt werden, startet ab dem 7. September, 16.20 Uhr, mit neuen Ausgaben.

Marika Lichter, Johann Lafer, SIFAF ´26, Summer Edition, Fine Art meets Culinary Art mit Johann Lafer, K&K Waagplatz, Salzburg © wildbild

Lafer erster Gast

Als erster Gast ist Spitzenkoch Johann Lafer im Studio zu sehen. Er machte vor wenigen Monaten seine Krebserkrankung öffentlich. Patrick Budgen: "Ein besonderes Highlight ist für mich gleich die erste Sendung, wo ich mit Spitzenkoch Johann Lafer über seine Karriere und seine Krebserkrankung sprechen werde.“

Lafer hat Medien gegenüber jüngst erklärt, dass seine Erkrankung nicht heilbar sei, aber eindämmen könne man sie. Er sei in medizinischer Behandlung und könne derzeit gut seinen Alltag bewältigen.

Patrick Budgen und Mariella Gittler sprechen mit Menschen hinter den Geschichten. © ORF

Weitere Gäste

Weitere Gäste der beliebten Sendung sind in der ersten Woche: Schauspielerin und Autorin Erika Pluhar, Sicherheitsexperte Omar Haijawi-Pirchner sowie Hannelore Veit und Eugen Freund anlässlich 25 Jahre 9/11.