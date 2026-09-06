oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

"Hinter den Schlagzeilen"

Budgen-Show startet mit krankem Starkoch Lafer

SR
von
Ein Mann im Studio steht vor der Tafel mit dem Schriftzug „Hinter den Schlagzeilen“.
© ORF
Patrick Budgen begrüßt zum Auftakt der neuen Ausgaben von "Hinter den Schlagzeilen" Spitzenkoch Johann Lafer.
OE24 auf Google bevorzugen

"Hinter den Schlagzeilen" kommt zurück auf die Bildschirme. Der Infotainment-Talk, in dem von Patrick Budgen oder Mariella Gittler Fragen an bekannte Personen gestellt werden, startet ab dem 7. September, 16.20 Uhr, mit neuen Ausgaben.

Auch interessant

Ho-Comeback nach Wirbel im "Sanatorium"

Kathi Straßer ist kaum wiederzuerkennen

Villa-Streit: Showdown für Lugner vor Gericht

Ein älteres Paar steht lächelnd vor einem festlich gedeckten Tisch und Wandgemälden.
Marika Lichter, Johann Lafer, SIFAF ´26, Summer Edition, Fine Art meets Culinary Art mit Johann Lafer, K&K Waagplatz, Salzburg © wildbild

Lafer erster Gast

Als erster Gast ist Spitzenkoch Johann Lafer im Studio zu sehen. Er machte vor wenigen Monaten seine Krebserkrankung öffentlich. Patrick Budgen: "Ein besonderes Highlight ist für mich gleich die erste Sendung, wo ich mit Spitzenkoch Johann Lafer über seine Karriere und seine Krebserkrankung sprechen werde.“

Lafer hat Medien gegenüber jüngst erklärt, dass seine Erkrankung nicht heilbar sei, aber eindämmen könne man sie. Er sei in medizinischer Behandlung und könne derzeit gut seinen Alltag bewältigen.

Zwei Moderatoren stehen im TV-Studio vor dem „Hinter den Schlagzeilen“-Sendungslogo.
Patrick Budgen und Mariella Gittler sprechen mit Menschen hinter den Geschichten. © ORF

Weitere Gäste

Weitere Gäste der beliebten Sendung sind in der ersten Woche: Schauspielerin und Autorin Erika Pluhar, Sicherheitsexperte Omar Haijawi-Pirchner sowie Hannelore Veit und Eugen Freund anlässlich 25 Jahre 9/11.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Fendrich, LePlay und Co. rockten den Diversity Ball

Nadine Mirada: Liebes-Show im Shopping Center

Robert Kratky schweigt: Darüber will der Ex-Ö3-Star nicht sprechen

Budgen-Show startet mit krankem Starkoch Lafer

Trio sammelte mit falschen Listen

Pilot nach Absturz mit 4 Toten als Held gefeiert

A2: Lkw durchbrach Leitplanke

Wirbel um Jungfrauen-Sager von FP-General

Spitalsschließungen sorgen Weinviertler im Wahlkampf

Martin Ho: Mega Verwirrung um den neuen X Club