3.000 Gäste im Rathaus
Fendrich, LePlay und Co. rockten den Diversity Ball
Rainhard Fendrich zündet am Sonntag in Bregenz möglicherweise sein letztes Konzert und seht sich danach nur "nach Stille". Sohn Lucas wurde indes in Wien laut. Beim "Diversity Ball" im Rathaus. Wo am Samstag über 3.000 Gäste mit 100 Acts auf fünf Floors abfeierten.
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Angeführt von Ballinitiatorin Monika Haider standen bei der Opening Show u.a. Rebecca Horner, Tamara Mascara, PÄM oder Mavi Phoenix auf der Bühne. Dazu bespielten Mel Merio, Billie Steirisch und Co. gleich fünf Floors. Unter dem Motto "Move With Us" und dem Dresscode "Come as you are" tanzten dazu u.a. Julian LePlay, Philipp Hansa, Kabarettistin Nina Hartmann, Barbara Kaudelka mit Markus Freistätter und auch Simone Lugner ab.
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