Fendrich, LePlay und Co. rockten den Diversity Ball

Im Wiener Rathaus ging es Samstag rund. Monika Haider lud zum 18. Diversity Ball und brachte damit 3.000 Gäste zum Tanzen.

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Rainhard Fendrich zündet am Sonntag in Bregenz möglicherweise sein letztes Konzert und seht sich danach nur "nach Stille". Sohn Lucas wurde indes in Wien laut. Beim "Diversity Ball" im Rathaus. Wo am Samstag über 3.000 Gäste mit 100 Acts auf fünf Floors abfeierten.

In Party-Laune: Simone Lugner © Andreas Tischler / Vienna Press

Tamara Mascara mit PÄM © Andreas Tischler / Vienna Press

Rebecca Horner hatte am "Diversity Ball" bärenspaß. © Andreas Tischler / Vienna Press

Donka Angetscheva mit Organisatorin Monika Haider © Andreas Tischler / Vienna Press

Angeführt von Ballinitiatorin Monika Haider standen bei der Opening Show u.a. Rebecca Horner, Tamara Mascara, PÄM oder Mavi Phoenix auf der Bühne. Dazu bespielten Mel Merio, Billie Steirisch und Co. gleich fünf Floors. Unter dem Motto "Move With Us" und dem Dresscode "Come as you are" tanzten dazu u.a. Julian LePlay, Philipp Hansa, Kabarettistin Nina Hartmann, Barbara Kaudelka mit Markus Freistätter und auch Simone Lugner ab.