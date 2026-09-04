Zum 37er: Klum und Kaulitz jodeln in Kitzbühel

Beim Geburtstag der Kaulitz-Zwillinge ging es heuer besonders zünftig zu. Wie der bekannte Jodel-Lehrer Toni nun in einem Interview verraten hat, gab es für die prominente Partygesellschaft spontanen Jodelkurs in den Bergen.

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Das Hotel Stanglwirt in Going am Wilden Kaiser ist ohnehin für seine legendären Events und die hohe Promidichte bekannt. Wenn jedoch die Kaulitz-Zwillinge ihren Geburtstag in den Tiroler Bergen feiern, dann ist eine hochkarätige Gästeliste garantiert. Am ersten September versammelten sich engste Weggefährten der international erfolgreichen Band Tokio Hotel, darunter die Bandkollegen, enge Freundinnen und natürlich auch Heidi Klum, um die Brüder gebührend hochleben zu lassen. Neben Torte, Geschenken und ausgelassener Party-Stimmung wartete auf die illustre Runde jedoch ein ganz besonderer und überaus traditioneller Programmpunkt, mit dem wohl im Vorfeld kaum ein Gast gerechnet hatte.

Die Festgesellschaft hatte sich für die Feierlichkeiten ein abwechslungsreiches Programm gewünscht, das den Aufenthalt in Tirol unvergesslich machen sollte. So kam schließlich die Idee auf, den bekannten Jodllehrer Toni (Thomas Reitsamer) zu engagieren. Dieser sollte den internationalen Stars die hohe Kunst des alpenländischen Jodelns näherbringen und für eine zünftige Stimmung sorgen.

Jodeltoni packt im Ö3-Interview aus

Wie genau dieser außergewöhnliche Kurs ablief und wie sich die prominenten Schüler dabei anstellten, das verriet der Lehrer in einem Interview im Radio. Am Nachmittag plauderte er bei Moderator Flo Strohofer in der Sendung Ö3 am Nachmittag aus dem Nähkästchen und sorgte damit für reichlich Schmunzeln bei den Zuhörern im ganzen Land. Laut seinen Schilderungen ließen sich die Stars voll und ganz auf das alpine Abenteuer ein und zeigten sich trotz der langen Partynacht am Vortag erstaunlich diszipliniert und motiviert.

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Obwohl von den Feierlichkeiten der vorangegangenen Nacht verständlicherweise noch etwas müde Stimmung in den Knochen der Beteiligten steckte, zogen alle Teilnehmer die geplanten Übungen konsequent und mit einer gehörigen Portion Humor durch. Der Lehrer zeigte sich sichtlich beeindruckt vom Ehrgeiz der prominenten Gruppe, die sich tapfer durch das anspruchsvolle Programm kämpfte.

Juchitzer und Almschreier nach der Partynacht

Der Jodelkurs war keineswegs nur eine kurze Showeinlage, sondern verlangte den Teilnehmern einiges ab. Toni erklärte im Radio-Interview detailliert, welche verschiedenen Techniken er den berühmten Gästen beibrachte. Auf dem Lehrplan standen unter anderem der traditionelle Schnackler sowie der lautstarke Juchitzer. Auch der berüchtigte Almschreier und die klassischen Kur-Tutten-Jodler durften bei diesem intensiven Crashkurs in den Tiroler Bergen natürlich nicht fehlen.

Die Kaulitz-Brüder bewiesen dabei, dass sie nicht nur im Studio, sondern auch auf der Alm eine gute Figur machen können. Ihre rockigen Stimmen, die sie sonst bei ihren Konzerten vor zehntausenden Fans einsetzen, passten laut dem Lehrer überraschend gut zu den traditionellen alpenländischen Melodien. Die rockige Stimmfarbe verlieh dem Jodeln eine ganz eigene, moderne Note.

Großes Lob für Heidi Klums Talent

Besondere Lobesworte fand der Joodlehrer für Heidi Klum. Die Model-Ikone zeigte sich bei den Übungen äußerst talentiert und lernwillig. Die Frau habe wirklich enormes Potenzial, schwärmte Toni im Interview mit dem Radiosender. Er deutete sogar scherzhaft an, dass er sich in Zukunft ein gemeinsames Jodel-Duett mit ihr vorstellen könnte.

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Heidi Klum selbst schien ebenfalls begeistert von der Aktion gewesen zu sein. Sie teilte kurz nach den Feierlichkeiten zahlreiche und herrlich fröhliche Schnappschüsse, Videos und herzliche Grüße von der Geburtstagsparty auf ihren Social-Media-Kanälen und gewährte ihren Millionen Fans damit einen exklusiven Einblick in die feuchtfröhliche Jodel-Runde beim Stanglwirt. Es war jedenfalls ein Geburtstag, den die Kaulitz-Zwillinge und ihre Gäste so schnell sicher nicht vergessen werden.