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Event in Alpbach

Politik und Wirtschaft treffen sich zur Weinverkostung

Wolfgang Hattmannsdorfer, Gerald Gerstbauer und Peter Hanke
© Andreas Tischler / Vienna Press
Zahlreiche Prominente aus Politik und Wirtschaft sind der Einladung zur traditionellen Weinverkostung auf die Böglalm in Alpbach gefolgt.
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Die Gastgeber ATOS, Gerstbauer Strategic und Casinos Austria luden zu dem traditionsreichen Treffen in Alpbach ein. Unter den Anwesenden befand sich eine vielseitige Vertretung aus Politik und Wirtschaft.

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Gäste aus Politik und Wirtschaft

Elisabeth Zehetner und Othmar Karas
Elisabeth Zehetner und Othmar Karas © Andreas Tischler / Vienna Press

Unter den Besuchern waren die Minister Wolfgang Hattmannsdorfer und Peter Hanke sowie Othmar Karas, Präsident des European Forum Alpbach. Ebenfalls vor Ort zeigten sich die Staatssekretärinnen Elisabeth Zehetner und Barbara Eibinger-Miedl.

Karlheinz Kopf und Andreas Matthä
Karlheinz Kopf und Andreas Matthä © Andreas Tischler / Vienna Press

Treffen zahlreicher hochrangiger Führungskräfte

Zusätzlich folgten zahlreiche CEOs der Einladung auf die Böglalm, womit die Veranstaltung Raum für den Austausch bot.

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