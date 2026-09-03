Event in Alpbach
Politik und Wirtschaft treffen sich zur Weinverkostung
Die Gastgeber ATOS, Gerstbauer Strategic und Casinos Austria luden zu dem traditionsreichen Treffen in Alpbach ein. Unter den Anwesenden befand sich eine vielseitige Vertretung aus Politik und Wirtschaft.
Auch interessant
Gäste aus Politik und Wirtschaft
Unter den Besuchern waren die Minister Wolfgang Hattmannsdorfer und Peter Hanke sowie Othmar Karas, Präsident des European Forum Alpbach. Ebenfalls vor Ort zeigten sich die Staatssekretärinnen Elisabeth Zehetner und Barbara Eibinger-Miedl.
Treffen zahlreicher hochrangiger Führungskräfte
Zusätzlich folgten zahlreiche CEOs der Einladung auf die Böglalm, womit die Veranstaltung Raum für den Austausch bot.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden