Austropop-Kracher
Rainhard Fendrich zündet Hit-Doppelpack im Steinbruch
Das "Bergwerk" im Steinbruch. Heute (Donnerstag, 3. September) und morgen (Freitag 4.September) wird es Realität. Rainhard Fendrich stoppt mit seiner eindringlichen Werkschau "Nur ein Wimpernschlag" für ein Doppelpack im malerischen Römersteinbruch von St. Margarethen und stimmt dabei für je 5.000 Fans im Zugaben-Block auch den ewigen Romantik-Hit „Weus´d a Herz hast wia a Bergwerk” an.
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Das Feuerzeug-Finale der nach wie vor besten Show des Austropop, die Fendrich nach dem Jubiläums-Run vom Vorjahr für seine aktuelle Open Air Serie leicht adaptiert hat. So gibt es nun u.a. den neuen Opener, "Vogelfrei" und keine Pause mehr. Dafür wieder ein XXL-Programm voll Raritäten („Frieda“), Schmankerl („Auf und davon“), der Essenz von "Wimpernschlag", mahnender Worte und einem nie enden wollenden Hit-Feuerwerk: "Malibu", "Blond", "Strada del Sole", "Schickeria", "Macho Macho", "Oben Ohne“, Es lebe der Sport" und natürlich unsere heimliche Hymne "I am from Austria“.
"Ich schreibe Lieder - Hits macht das Publikum draus" erklärt Fendrich seine Tour, die er mit der Live-Album "45 Jahre" auch für die Ewigkeit festhalten hat und am Sonntag (6. September) auf der Seebühne in Bregenz zum Grande Finale bringt. "Danach wünsche ich mir nur noch Stille!"
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