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Austropop-Kracher

Rainhard Fendrich zündet Hit-Doppelpack im Steinbruch

Thomas Zeidler-Künz
von
Ein älterer Mann spielt Gitarre auf der Bühne und zeigt mit beiden Armen nach außen.
© Thomas Zeidler
Wien-Konzert gibt’s heuer keines, dafür spielt Rainhard Fendrich jetzt gleich zwei Mal im nahen Römersteinbruch auf. Heute und morgen feiern 10.000 Fans in St. Margarethen die beste Show des Austropop.
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Das "Bergwerk" im Steinbruch. Heute (Donnerstag, 3. September) und morgen (Freitag 4.September) wird es Realität. Rainhard Fendrich stoppt mit seiner eindringlichen Werkschau "Nur ein Wimpernschlag" für ein Doppelpack im malerischen Römersteinbruch von St. Margarethen und stimmt dabei für je 5.000 Fans im Zugaben-Block auch den ewigen Romantik-Hit „Weus´d a Herz hast wia a Bergwerk” an.

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Ein älterer Mann spielt Gitarre und singt auf einer Bühne im gelben Licht.
Gewissen des Austropop: Rainhard Fendrich wird zwischen ewigen Hits wie "Strada del  Sole" oder "I am from Austria“ auch wieder laut. © Thomas Zeidler
Das Live-Album zur Tour: "45 Jahre" © Universal Music

Das Feuerzeug-Finale der nach wie vor besten Show des Austropop, die Fendrich nach dem Jubiläums-Run vom Vorjahr für seine aktuelle Open Air Serie leicht adaptiert hat. So gibt es nun u.a. den neuen Opener, "Vogelfrei" und keine Pause mehr. Dafür wieder ein XXL-Programm voll Raritäten („Frieda“), Schmankerl („Auf und davon“), der Essenz von "Wimpernschlag", mahnender Worte und einem nie enden wollenden Hit-Feuerwerk:  "Malibu", "Blond", "Strada del Sole", "Schickeria", "Macho Macho", "Oben Ohne“, Es lebe der Sport" und natürlich unsere heimliche Hymne  "I am from Austria“.

Älterer Mann mit grauen Haaren trägt schwarzen Blazer und verschränkt die Arme vor der Brust.
Rainhard Fendrich wünscht sich nach der Tour "nur noch Stille!" © APA

"Ich schreibe Lieder - Hits macht das Publikum draus" erklärt Fendrich seine Tour, die er mit der Live-Album "45 Jahre" auch für die Ewigkeit festhalten hat und am Sonntag (6. September) auf der Seebühne in Bregenz zum Grande Finale bringt. "Danach wünsche ich mir nur noch Stille!"

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