Amira Aly: Angst vor 2. Hochzeit

Die hochschwangere Moderatorin Amira Aly schwebt mit ihrem Partner Christian Düren im absoluten Babyglück und erwartet derzeit ihr drittes Kind. In ihrem beliebten Podcast spricht die gebürtige Kärntnerin nun überraschend ehrlich über die Möglichkeit einer erneuten Eheschließung.

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Nach der schmerzhaften und medial heftig begleiteten Scheidung von Comedian Oliver Pocher blickt die erfolgreiche Moderatorin Amira Aly wieder optimistisch in die Zukunft. Seit Ende des Jahres 2023 ist sie glücklich mit dem deutschen Moderator Christian Düren liiert, und das Paar erwartet nun den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Doch trotz des privaten Glücks und der Vorfreude auf das Baby sorgt das Thema Heiraten bei der sympathischen Österreicherin für sehr gemischte Gefühle.

In der neuesten Ausgabe ihres Podcasts "Amira +1" sprach Aly mit der renommierten Familienrechtsanwältin Saskia Schlemmer über die Schattenseiten von Ehen, schmerzhafte Scheidungen und die Notwendigkeit von Eheverträgen. Dabei stellte die Anwältin der Gastgeberin die entscheidende Frage, ob sie sich trotz der bitteren Erfahrungen der Vergangenheit vorstellen könne, nochmals vor den Altar zu treten.

Ehrliche Worte über den Traum in Weiß

Amira Aly, die vor Kurzem erst das Geheimnis gelüftet hat, dass sie ein kleines Mädchen erwartet, reagierte auf die direkte Frage zunächst mit einem herzhaften Lachen. Nach dem intensiven Fachgespräch über rechtliche Trennungsfolgen gestand sie schmunzelnd, dass es vielleicht nicht der optimalste Zeitpunkt für eine solche Frage sei. Dennoch erteilte sie dem Konzept der Ehe keine endgültige Absage und antwortete mit einem klaren, aber nachdenklichen "Ja". Eine Hochzeit sei für sie grundsätzlich nach wie vor etwas Schönes und zutiefst Romantisches. Das traditionelle Konzept gefalle ihr nach wie vor sehr gut, sofern es am Ende tatsächlich für immer hält. Sie schließe eine zweite Hochzeit mit ihrem Partner Christian für die Zukunft keineswegs kategorisch aus.

Allerdings gab sie im Podcast-Gespräch auch ganz offen zu, dass sich ihre Sichtweise nach den turbulenten Erlebnissen der letzten Jahre massiv verändert hat. Die schmerzhaften Erfahrungen haben tiefe Spuren hinterlassen und sorgen dafür, dass sie heute weitaus vorsichtiger agiert und Entscheidungen dieser Tragweite nicht mehr unüberlegt oder rein emotional trifft.

Die Scheidung von Oliver Pocher war ein Albtraum für Amira. © getty images

Die Angst vor den Konsequenzen einer Trennung

Die Moderatorin, deren erste Ehe mit Oliver Pocher im August 2023 nach langem Hin und Her in die brüche ging und genau ein Jahr später offiziell geschieden wurde, weiß genau, wie emotional und finanziell belastend ein Rosenkrieg sein kann. Auch heute beschwert sich ihr Ex-Mann immer wieder öffentlich über die Patchwork-Absprachen der beiden. Diese Erfahrungen lassen Amira heute wesentlich vorsichtiger über den Bund fürs Leben nachdenken, da die Angst vor einer erneuten medialen Schlammschlacht stets im Hinterkopf mitschwingt.

Es sei unheimlich kompliziert zu beschreiben, was sie gerade empfinde, versuchte die Moderatorin im Gespräch ihre emotionalen Zweifel in Worte zu fassen. Vor allem die Zeit nach dem großen Tag bereite ihr heute Kopfzerbrechen. Sie frage sich ganz genau, was danach komme, was dabei am Ende herauskomme und vor allem, was im schlimmsten Fall wieder bei einer Trennung auf dem Spiel stehen könnte. Solche existenziellen Fragen überlege man sich bei einer potenziellen zweiten Ehe naturgemäß weitaus länger als noch beim ersten Mal, gab Aly im Gespräch mit der Anwältin ehrlich zu bedenken.

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Babybauch-Shooting verlangt ihr alles ab

Aktuell konzentriert sich die werdende Dreifach-Mama ohnehin voll und ganz auf ihre Schwangerschaft und ihre beruflichen Projekte. Erst vor Kurzem zeigte sie sich auf Instagram wieder hochprofessionell bei der Arbeit vor der Kamera. Für ein aufwendiges Foto-Shooting setzte sie ihren bereits deutlich sichtbaren Babybauch gekonnt in Szene, um wunderschöne Erinnerungen an diese besondere Zeit festzuhalten.

Auf Social Media gab sie ihren zahlreichen Fans im Nachgang jedoch einen sehr privaten Einblick und gestand offen, wie anstrengend die Arbeit in ihrem Zustand mittlerweile ist. Das lange Posieren mit dem runden Babybauch verlangt der Kärntnerin sichtlich alles ab, und sie sehne sich nach Drehschluss oft nach einer wohlverdienten Pause. Die Prioritäten liegen bei ihr derzeit ganz klar auf der bevorstehenden Geburt ihrer kleinen Tochter. Ob und wann die Hochzeitsglocken läuten, bleibt erst einmal eine spannende Frage für die Zukunft.