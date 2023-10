5 Verletzte bei wilder Schlägerei in Osttiroler Lokal

Ein Italiener und ein Tschetschene gerieten in Lienz in Streit.

Eine Schlägerei in einem Lienzer Lokal hat in der Nacht auf Sonntag fünf Verletzte zur Folge gehabt. Gegen 4.50 Uhr gerieten ein 45-jähriger Italiener und ein 29-jähriger Tschetschene in einen Streit. Laut Polizei eskalierte dieser derart, dass schlussendlich sechs Personen an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Die Verletzten erlitten Schnitt- und Platzwunden, drei von ihnen mussten ins Spital.

Der 29-Jährige wurde mit einem angebrochenen Glas angegriffen und trug eine Schnittwunde am Genick davon. Neben dem Italiener und dem Tschetschenen waren eine 35-jährige Ukrainerin, zwei Iraner im Alter von 16 und 20 Jahren und ein 24-jähriger Italiener beteiligt.