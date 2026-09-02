Naschenweng: Dirndl-Duell mit Swarovski

Beide Austro-Stars haben eine eigene Kollektion für Krüger-Dirndl auf den Markt gebracht, doch welche verkauft sich besser?

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Der diesjährige August steht im Hause des renommierten Trachtenherstellers Krüger ganz im Zeichen des rot-weiß-roten Glamours. Gleich zwei absolute Austro-Superstars präsentieren ihre neuesten Trachtenkreationen. Für die Schlagerqueen Melissa Naschenweng ist es die erste Zusammenarbeit mit dem Traditionshaus, während Victoria Swarovski bereits auf eine lange und erfolgreiche Historie zurückblicken kann und stolz ihre mittlerweile neunte Kollektion auf den Markt bringt.

Obwohl beide Kollektionen aus demselben Hause stammen, könnten die Entwürfe kaum unterschiedlicher sein. Die Kundinnen stehen nun vor der Qual der Wahl: Knalliges Pink und Lederhosen-Flair auf der einen Seite, edle Materialien und funkelnde Kristalle auf der anderen Seite.

Victoria Swarovski setzt auf Luxus und funkelnde Kristalle

Völlig andere Akzente setzt hingegen Victoria Swarovski bei ihrer mittlerweile neunten Kollektion für das Modehaus. Die Kristallerbin distanziert sich bewusst von schrillen Farben und setzt stattdessen auf zeitlose, klassische Eleganz. In ihrer aktuellen Kollektion dominieren warme Erdtöne wie Beige und Braun sowie ein tiefes Dunkelblau, die geschickt mit leuchtenden, orange-roten Kontrasten kombiniert werden.

Auch bei den verwendeten Materialien wird der Fokus ganz auf Luxus gelegt:

Hochwertiger Samt und fein gewebte Jacquardstoffe verleihen den Kleidern eine edle Haptik.

Strukturierte Wollqualitäten sorgen für einen traditionellen, aber dennoch hochmodernen Look.

Als besonderes Highlight sind natürlich feine, funkelnde Kristalldetails auf den Trachten angebracht.

Dieser Glamour spiegelt sich allerdings auch im Preis wider. Die Dirndl der Swarovski-Kollektion kosten zwischen 269 und 399 Euro. Hinzu kommt in den meisten Fällen noch die passende Trachtenbluse, die für 69,90 oder 89,90 Euro erhältlich ist. Wer sich für das absolute Top-Modell entscheidet und es mit der teuersten Bluse kombiniert, zahlt für das komplette Ensemble stolze 488,90 Euro.

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Run auf die Kollektionen hat bereits begonnen

Obwohl die Trachten erst seit Kurzem erhältlich sind, zeichnet sich bei den Kundinnen bereits ein enormer Ansturm ab. Vor allem im Online-Shop von Krüger herrscht reger Betrieb, und viele Stücke sind heiß begehrt. Bei den edlen Entwürfen von Victoria Swarovski sind etliche Größen bereits seit geraumer Zeit komplett vergriffen.

Bei Melissa Naschenweng ist es vor allem das innovative Jeans-Dirndl, um das sich die Fans regelrecht reißen. Wer hier leer ausging, muss jedoch nicht verzagen. Die Schlagersängerin beruhigte ihre Anhängerschaft bereits via Social Media und versprach ihren Fans, dass es für die vergriffenen Stücke sehr bald wieder Nachschub geben werde. Damit bleibt am Ende nur die modische Entscheidung: Bevorzugt man das verspielte Pink oder den eleganten Kristall-Look?