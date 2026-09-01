Chiara Pisati: Hochzeit nach Baby?

Wer die Schicksalsschläge und stürmischen Zeiten im Leben von Chiara Pisati verfolgt hat, gönnt dem sympathischen Werbestar das gegenwärtige Familienglück von ganzem Herzen. Nach monatelanger Zitterpartie um ihr Baby, emotionalen Spitalsaufenthalten blickt sie voller Zuversicht nach vorne.

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Das vergangene Jahr glich für Chiara Pisati, die viele Österreicher vor allem als charmantes Werbegesicht der Familie Putz kennen, einer emotionalen Achterbahnfahrt der Gefühle. Es waren bange Wochen im Krankenhaus, geprägt von großer Ungewissheit, bevor ihr lang ersehntes "Regenbogen-Baby" das Licht der Welt erblickte. Mit bemerkenswerter Offenheit sprach der Publikumsliebling in Interviews über die schwere Zeit, die ständige Angst um das ungeborene Leben und die tiefe Trauer über eine vorangegangene Fehlgeburt.

Doch wie im Bilderbuch wendete sich das Blatt für die junge Familie zum Guten. Heute blickt die Schönheit gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Lukas de Roode voller Stolz auf ihr gesundes Familienglück. Der kleine Schatz ist mittlerweile der absolute Mittelpunkt ihres Lebens geworden und hat die Bindung der frischgebackenen Eltern nur noch fester zusammengeschweißt.

Der gefangene Brautstrauß und eine humorvolle Frage

Auf Instagram teilte die Werbe-Ikone vor Kurzem stimmungsvolle Impressionen einer Hochzeit, bei der die gut gelaunten Gäste das frisch vermählte Brautpaar gebührend hochleben ließen.

Als oe24 nachfragte, ob sie denn traditionell den begehrten Brautstrauß ergattert habe, überraschte Pisati mit einer amüsanten und unerwarteten Antwort: "Lukas hat ihn tatsächlich gefangen."

Dass der farbenfrohe Blumenstrauß ausgerechnet in den Händen ihres Liebsten landete, bringt gemäß dem alten Hochzeitsbrauch natürlich ordentlich Zugzwang ins Spiel. Schließlich besagt die Tradition, dass derjenige, der den Strauß fängt, als nächster Anwärter vor den Traualtar treten muss.

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Macht die Werbe-Ikone ihrem Lukas den Antrag?

Durch diesen kuriosen Zufall bleibt im Netz bloß noch die alles entscheidende Frage offen, wann für das Traumpaar endlich die Hochzeitsglocken läuten und wer für den Heiratsantrag eigentlich auf die Knie gehen wird. Da Lukas den Strauß gefangen hat, stellt sich die Frage, ob die selbstbewusste Schönheit nun selbst die Initiative ergreift und ihrem Partner die Frage aller Fragen stellt.

Mit viel Humor und einem Augenzwinkern verriet Pisati, dass diese moderne Idee gar nicht so weit hergeholt ist. "Das hat er auch gefragt", scherzte sie bezüglich der Reaktion ihres Partners und bewahrt vorerst noch ein charmantes Geheimnis um die genauen Zukunftspläne.

Ein glückliches Happy End für die Familie

Nach all den gemeinsam gemeisterten Hürden, den schweren Stunden der Sorge und der glücklichen Konsolidierung ihres privaten Familienglücks würde ein romantisches Ja-Wort die turbulente Liebesgeschichte des Paares jedenfalls perfekt abrunden.

Eines steht jedenfalls fest: Der Humor und die gegenseitige Liebe sind das stärkste Fundament für diesen gemeinsamen Lebensweg. Ob mit oder ohne Trauschein, das Familienglück der beiden ist nach diesem bewegten Jahr gefestigter denn je, und die Fans werden jeden weiteren Schritt aufmerksam und voller Mitfreude verfolgen.