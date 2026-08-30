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Simone Lugner: Was läuft mit Mister Austria?

Ein Mann und eine Frau posieren lächelnd gemeinsam bei einer Ausstellungseröffnung.
© Andreas Tischler / Vienna Press
Seit Richard Lugners Tod zeigt sich die Unternehmerin auffallend oft an der Seite des Schönheitskönigs. Sind die beiden wirklich nur Freunde oder steckt da vielleicht doch mehr dahinter?
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Die Gerüchteküche rund um Simone Lugner will einfach nicht abkühlen. Seit dem schmerzhaften Verlust ihres Ehemanns Richard Lugner (†91) steht die Witwe des legendären Baumeisters unter permanenter Beobachtung. Welcher Mann taucht an ihrer Seite auf? Wer spendet der hübschen Blondine Trost? Besonders ein Name taucht in den vergangenen zwei Jahren immer wieder auf und sorgt für kräftiges Tuscheln auf den roten Teppichen des Landes: Christopher Dengg, amtierender Mister Austria.

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Die Fans zerbrachen sich eifrig den Kopf: Hat der attraktive Mister etwa das Herz der Witwe erobert? Oder sucht Simone nach der schweren Zeit einfach nur die Nähe eines charmanten Kavaliers, der sie im schillernden Event-Alltag begleitet?

Flirt-Alarm auf dem roten Teppich?

Bei genauerem Hinsehen wird jedoch schnell klar, wie rasch auf Parkettsituationen voreilige Schlüsse gezogen werden. Wenn zwei prominente Persönlichkeiten gemeinsam fotografiert werden, wittert die Öffentlichkeit nur zu gerne die nächste große Liebesgeschichte. Auch im Falle von Simone und Christopher schien die Chemie vor den Linsen der Fotografen absolut zu stimmen. Doch hinter den Kulissen gestaltet sich die Realität meist deutlich unspektakulärer, als es die Gerüchteküche wahrhaben möchte.

Wer auf ein großes Liebesgeständnis gehofft hat, wird enttäuscht: Zwischen Simone Lugner und Mister Austria Christopher Dengg läuft angeblich nichts Romantisches. Die beiden verbindet schlichtweg eine innige Freundschaft. Dengg erwies sich in den vergangenen Monaten schlicht als verlässlicher Wegbegleiter, der Simone in der Öffentlichkeit unterstützend zur Seite stand.

Ein Blick auf die privaten Gegebenheiten räumt zudem die allerletzten Zweifel aus dem Weg. Christopher Dengg hat sein Herz längst anderweitig verschenkt: Laut seinem Facebook-Status ist der durchtrainierte Mister Austria bereits seit geraumer Zeit fest in einer Beziehung. Allerdings nicht mit Simone...

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