Simone Lugner hebt mit Mister Austria ab

Der Circus Roncalli sorgt mitten im Prater für staunende Gesichter und echtes Nostalgie-Flair. Direkt vor dem Wiener Riesenrad wurde der gigantische Heißluftballon "Roncalli 1976" präsentiert.

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Eine außergewöhnliche Premiere lockte am Mittwoch zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf die Wiener Kaiserwiese. Der renommierte Circus Roncalli präsentierte seinen traditionsreichen Heißluftballon vor einer der bekanntesten Kulissen des Landes: dem Wiener Riesenrad.

Das Aufrichten des Ballons erstrebte sich als echtes Spektakel für Groß und Klein. Mit tatkräftiger Unterstützung der Crew wurde die riesige Hülle langsam mit heißer Luft gefüllt, bis sich der Koloss schließlich in seiner vollen Pracht erhob. Viele Passanten nutzten die seltene Gelegenheit für ganz persönliche Schnappschüsse und unvergessliche Erinnerungsfotos direkt vor dem Wiener Riesenrad.

Dorretta Carter, Alexander Ruthner, Anca Lucian © JUERGEN HAMMERSCHMID

Neben den zahlreichen Prater-Besuchern zog das farbenfrohe Luftspektakel auch eine beachtliche Riege an bekannten Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft und Society an. Die prominenten Gäste zeigten sich sichtlich angetan von der nostalgischen Atmosphäre und der gelungenen Überraschung auf der Kaiserwiese.

Simone Lugner © JUERGEN HAMMERSCHMID

Unter den begeisterten VIP-Gästen waren unter anderen Simone Lugner, Buchautor Clemens Trischler und Mr. Austria Christopher Dengg. Weiters mischten sich Tamara Trojani und Konstantin Schenk sowie die amtierenden Weltmeister der Mentalmagie Anca und Lucca Lucian unter die Zuschauer.

Ein Symbol für Fantasie, Nostalgie und Leichtigkeit

Für den Circus Roncalli stellt der Heißluftballon weit mehr als nur ein einfaches Werbemittel dar. Er transportiert die tiefere Philosophie des weltberühmten Circusprojekts. Während klassische Circusse in der Vergangenheit oft wilde Tiere wie Löwen oder Elefanten in ihren Logos und Wappen führten, geht Roncalli seit Jahrzehnten einen völlig eigenen, modernen und poetischen Weg.

Der Ballon steht symbolisch für die Sehnsucht der Menschen nach Leichtigkeit, nach grenzenloser Fantasie und nach einer nostalgischen Welt abseits des oft grauen Alltags. Die Taufung auf den Namen "Roncalli 1976" erinnert dabei ganz bewusst an die allererste Tournee des Circus im Jahr 1976, die den Grundstein für den heutigen Welterfolg legte. Mit diesem Event ist es Roncalli gelungen, ein Stück dieser magischen Zirkusluft direkt in das Herz von Wien zu bringen und zwei absolute Wahrzeichen miteinander zu verschmelzen.