Bea Turin feiert ihren Halloween-Geburtstag

Gruselstimmung in Seyring bei Wien, als Model und Sängerin Beatrice Turin ihren 31. Geburtstag feierte - Halloween-Style!

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Beatrice Turin ist einmal mehr ihrer Zeit voraus. Genau am 1. Oktober lud sie Freunde und Familie zur großen Halloween-Party. "Eigentlich ist es meine Geburtstagsparty, aber ich wollte nicht bis 31. Oktober auf Halloween warten. Also dachte ich mir 'Ich werde 31 - somit mache schon jetzt das, was andere am 31. Oktober machen", lacht Bea im oe24-Talk.

Ingrid Diem und Sirius Medjderey © Privat

Seref und Gernot feierten mit © Privat

Gefeiert wurde im kleinen Kreis in Beas zuhause in Seyring bei Wien. Mit von der Partie waren neben Ehemann Heimo auch ihre Eltern Otto und Christa, die Kabarettisten Ingrid Diem und Sirius Madjderey sowie die Unternehmer Seref & Gernot. Bis in die späten Abendstunden feierte die gruselige Runde bei Chili con Carne und coolen Drinks. Happy Birthday, liebe Bea!