Der FC Liverpool befindet sich derzeit auf Trainingslager in Saalfelden - jetzt wurde ein Mitglied des englischen Fußball-Meisters positiv auf das Coronavirus getestet.

Salzburg. Bereits seit einigen Tagen befindet sich der FC Liverpool in Salzburg auf Trainingslager. Die Klopp-Truppe wurde dabei - zusammen mit den Ex-Salzburg-Kickern Naby Keita, Takumi Minamino und Sadio Mane im Brandlhof in Saalfelden einquartiert. Ursprünglich sollten die Engländer ein Trainingslager in Frankreich abhalten - dieses wurde jedoch aufgrund der hohen Coronavirus-Zahlen nicht abgehalten. Geplant wäre sogar ein Testspiel gegen Red Bull Salzburg. Sämtliche Kontaktpersonen und Verantwortliche des Klubs wurden laut Online-Berichten im Brandlhof unter Quarantäne gestellt.