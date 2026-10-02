Swarovski & Mateschitz: Vollgas für die Liebe

Die Moderatorin und der Red-Bull-Chef geben nach einer kleinen Verschnaufpause im Rampenlicht wieder ordentlich Gummi – und das im wahrsten Sinne des Wortes.

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Wenn die Liebe Flügel verleiht, ist der Gasfuß selten weit: Victoria Swarovski und Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz melden sich aus ihrer VIP-Sommerpause zurück – und drücken gleich ordentlich aufs Blech. Wie schon zuvor bei der Rallye Dakar gingen die beiden unter den Pseudonymen "Mark Mustermann" (Startnummer 234 im Ford Raptor) und "Vic Flip" (Startnummer 256 im Toyota Hilux) an den Start.

So richtig meisterlich lief es sportlich auf der Zwischenetappe Ende September allerdings nicht für alle Beteiligten: Während Victoria einen soliden 39. Platz herausfuhr, erwischte es ihren Liebsten härter. Mark landete in der Auto-Topklasse auf dem 54. Platz – was schlicht und ergreifend der allerletzte Platz im Zwischenklassement war.

Die Entscheidung in den Sanddünen

Noch ist der Wüsten-Krimi für die zwei PS-Fans nicht vorbei. Bis Samstag läuft die Rallye du Maroc noch, vier weitere knallharte Etappen stehen auf dem Programm. Ob "Mark Mustermann" die rote Laterne noch abgeben kann und wie sich "Vic Flip" im Toyota Hilux schlägt, wird im heimischen Blätterwald gewiss weiter akribisch beobachtet.

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Baldige Hochzeit?

Privat gibt es immer wieder Gerüchte um eine baldige Hochzeit. Im Sommer trat Vicis Schwester Paulina vor der den Traualtar. Wird sie also demnächst nachziehen? Als Liebesbeweis für Mark trägt sie jedenfalls immer seinen Namen um den Hals. Gemeinsam beweisen die beiden, dass ihnen keine Challenge zu groß ist. Auch nicht, wenn sie im Wüstensand zu versinken drohen. Fans hoffen erneut auf ein Posting nach dem Rallye-Abenteuer. Im Frühjahr 2026 machte Vici ihrem Mark eine Liebeserklärung mit den Worten: "Danke an meine große Liebe ❤️

Ohne dich hätte ich dieses Rennen nie gefahren – und es nicht einmal in Erwägung gezogen, überhaupt an den Start zu gehen. Deine Unterstützung hat alles möglich gemacht."