VIP-Andrang
Umjubelte Premiere im Stadttheater Berndorf
Lucie, eine erfolgreiche Theaterautorin, hat eine Schreibblockade. Bisher lieferte ihr missglücktes und chaotisches Privatleben den Stoff für ihre Stücke, doch jetzt ist sie glücklich und jegliche Inspiration zum Schreiben fehlt - das Papier bleibt weiß. Wenn irgendjemand sie doch nur ein bisschen unglücklich machen könnte ...
Das Leben meint es gut mit ihr und eine defekte Badewanne führt zu einer Begegnung mit Thomas, ihrem Nachbarn. Beide könnten unterschiedlicher nicht sein: Sie rastlos und selbstbezogen, er in sich ruhend, ein bisschen schwerfällig. Dennoch kommen die beiden einander näher und entwickeln einen gewagten Plan, um Lucies Kreativität wiederzubeleben. Witzig, pointiert und mit einer gehörigen Portion Selbstironie.
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Gelungener Abend mit viel Applaus
Kristina Sprenger und David Oberkogler stehen beim Stück ´Alles was Sie wollen´ auf der Bühne - im Premieren-Publikum mit dabei waren unter anderem Christoph Fälbl, Ferry Öllinger, Günter Tolar, Elisabeth Engstler, Julia Cencig & Co.
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