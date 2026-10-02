Umjubelte Premiere im Stadttheater Berndorf

Zahlreiche prominente Gästen feierten "Alles was Sie wollen" mit viel Applaus.

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Lucie, eine erfolgreiche Theaterautorin, hat eine Schreibblockade. Bisher lieferte ihr missglücktes und chaotisches Privatleben den Stoff für ihre Stücke, doch jetzt ist sie glücklich und jegliche Inspiration zum Schreiben fehlt - das Papier bleibt weiß. Wenn irgendjemand sie doch nur ein bisschen unglücklich machen könnte ...

Julia Cencing, Ferry Öllinger, Ida Golda © Andreas Tischler / Vienna Press

Das Leben meint es gut mit ihr und eine defekte Badewanne führt zu einer Begegnung mit Thomas, ihrem Nachbarn. Beide könnten unterschiedlicher nicht sein: Sie rastlos und selbstbezogen, er in sich ruhend, ein bisschen schwerfällig. Dennoch kommen die beiden einander näher und entwickeln einen gewagten Plan, um Lucies Kreativität wiederzubeleben. Witzig, pointiert und mit einer gehörigen Portion Selbstironie.

Brigitte und Wolfgang Hesoun © Andreas Tischler / Vienna Press

Gelungener Abend mit viel Applaus

Christoph Fälbl und Michelle Härle © Andreas Tischler / Vienna Press

Kristina Sprenger und David Oberkogler stehen beim Stück ´Alles was Sie wollen´ auf der Bühne - im Premieren-Publikum mit dabei waren unter anderem Christoph Fälbl, Ferry Öllinger, Günter Tolar, Elisabeth Engstler, Julia Cencig & Co.