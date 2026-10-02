VIP-Premiere
"Lumpazivagabundus" begeistert im Metropol
Am 1. Oktober 2026 feierte Johann Nestroys unverwüstlicher "Lumpazivagabundus" in einer neuen Fassung als schwungvolle musikalische Komödie eine umjubelte Wien-Premiere im Wiener Metropol. Das Publikum und die zahlreichen prominenten Gäste aus Kultur, Politik und Wirtschaft belohnten die Aufführung mit langanhaltendem Applaus und Standing Ovations.
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Intendant und Autor Peter Hofbauer beweist mit dieser Produktion erneut sein feines Gespür für das Wiener Volkstheater. Nach dem Sensationserfolg von "Liebesgeschichten und Heiratssachen" im Vorjahr verschmilzt Hofbauer auch diesmal Nestroys brillanten Wortwitz mit einem Klassiker der Wiener Unterhaltungsmusik. Die unsterblichen Melodien von Carl Michael Ziehrer wurden vom musikalischen Leiter Florian Schäfer frisch und modern arrangiert.
Jubel im Wiener Metropol
Der Einladung ins Wiener Metropol folgten zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wie Schauspieler Gerhard Ernst, Unternehmerin Mag. Bettina Glatz-Kremsner, Ex-Miss Carmen Knor-Stamboli, Sänger Gary Lux, ORF-Stiftungsrat Franz Medwenitsch, Kicker-Legende Toni Polster, Grande Dame Birgit Sarata, Kabarettist Thomas Strobl und Ärztin Petra Wrabetz.
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