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"Lumpazivagabundus" begeistert im Metropol

René Wastler
von
Andy Lee Lang und Patrick Seebauer
© Wiener Metropol / Rene Brunhölzl
Nach dem historischen Rekordsommer beim Schloss Weitra Festival zieht das "liederliche Kleeblatt" nun auch ins Wiener Metropol ein.
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Am 1. Oktober 2026 feierte Johann Nestroys unverwüstlicher "Lumpazivagabundus" in einer neuen Fassung als schwungvolle musikalische Komödie eine umjubelte Wien-Premiere im Wiener Metropol. Das Publikum und die zahlreichen prominenten Gäste aus Kultur, Politik und Wirtschaft belohnten die Aufführung mit langanhaltendem Applaus und Standing Ovations.

Birgit Sarata mit Sissy Boran
Birgit Sarata mit Sissy Boran © Wiener Metropol / Rene Brunhölzl

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Peter Hofbauer mit Manfred Waba
Peter Hofbauer mit Manfred Waba © Wiener Metropol / Rene Brunhölzl

Intendant und Autor Peter Hofbauer beweist mit dieser Produktion erneut sein feines Gespür für das Wiener Volkstheater. Nach dem Sensationserfolg von "Liebesgeschichten und Heiratssachen" im Vorjahr verschmilzt Hofbauer auch diesmal Nestroys brillanten Wortwitz mit einem Klassiker der Wiener Unterhaltungsmusik. Die unsterblichen Melodien von Carl Michael Ziehrer wurden vom musikalischen Leiter Florian Schäfer frisch und modern arrangiert.

Petra Wrabetz in Begleitung
Petra Wrabetz in Begleitung © Wiener Metropol / Rene Brunhölzl

Jubel im Wiener Metropol

Toni Polster und Gerhard Ernst
Toni Polster und Gerhard Ernst © Wiener Metropol / Rene Brunhölzl

Der Einladung ins Wiener Metropol folgten zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wie Schauspieler Gerhard Ernst, Unternehmerin Mag. Bettina Glatz-Kremsner, Ex-Miss Carmen Knor-Stamboli, Sänger Gary Lux, ORF-Stiftungsrat Franz Medwenitsch, Kicker-Legende Toni Polster, Grande Dame Birgit Sarata, Kabarettist Thomas Strobl und Ärztin Petra Wrabetz.

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