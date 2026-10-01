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Im Moulin Rouge

Glamour und Dolce Vita: So feierte Wien die neue L’Osteria

Michael Lameraner, Franziska Knuppe, Adi Weiss und Jörn Schlönvoigt
© Andreas Tischler / Vienna Press
L’Osteria feierte die Eröffnung des neuen Standorts Moulin Rouge in der Wiener Walfischgasse. Mit dabei waren zahlreiche prominente Gäste, darunter Topmodel Franziska Knuppe, Dancing Stars-Profi Danilo Kamper-Campisi, Moderatorin Corinna Kamper-Campisi, DJ und Schauspieler Jörn Schlönvoigt sowie Sabrina Kreuzberger und DJ Adam Sax.
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Der neue Standort verbindet die bekannte L’Osteria-DNA mit einem eigenen Ambiente für Glamour und Lebensfreude. Durch den Abend führte Corinna Kamper-Campisi, die den Standort gemeinsam mit Maria Klara Heinritzi, der Geschäftsführerin von L’Osteria Österreich, offiziell eröffnete. Die Botschaft des Abends lautete, dass es bei L’Osteria längst um mehr als Pizza und Pasta geht: Im Mittelpunkt stehen Gastfreundschaft, Geselligkeit und das italienische Lebensgefühl.

Maria-Klara Heinritzi mit Papa Michael
Maria-Klara Heinritzi mit Papa Michael © Andreas Tischler / Vienna Press

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Dr. Helmut Marko und Anita Gerhardter
Dr. Helmut Marko und Anita Gerhardter © Andreas Tischler / Vienna Press

Für die passende Unterhaltung sorgte ein abwechslungsreiches Programm. Danilo Kamper-Campisi begeisterte die Gäste mit einer Tanzperformance, Sabrina Kreuzberger sang Songs im Stil der 1920er-Jahre und DJ Adam Sax sorgte mit LED-Saxophon für Stimmung. Später übernahm Jörn Schlönvoigt das DJ-Pult für eine ausgelassene Partynacht.

Corinna und Danilo Kamper-Campisi
Corinna und Danilo Kamper-Campisi © Andreas Tischler / Vienna Press

Prominente Gäste in Wien

Simone Lugner mit Mama Eva
Simone Lugner mit Mama Eva © Andreas Tischler / Vienna Press

Neben Topmodel Franziska Knuppe besuchten zahlreiche weitere Persönlichkeiten aus Society, Wirtschaft und Unterhaltung die Eröffnung. Dazu zählten unter anderem Ex-Festspiel-Präsidentin Helga Rabl-Stadler, Racing-Experte Dr. Helmut Marko, Sängerin Simone Stelzer, Ö3-Lady Sylvia Graf, Mörtel-Witwe Simone Lugner, Opern-Diva Natalia Ushakova, Star-Koch Heinz Hanner und viele weitere VIPs.

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