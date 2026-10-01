Im Moulin Rouge
Glamour und Dolce Vita: So feierte Wien die neue L’Osteria
Der neue Standort verbindet die bekannte L’Osteria-DNA mit einem eigenen Ambiente für Glamour und Lebensfreude. Durch den Abend führte Corinna Kamper-Campisi, die den Standort gemeinsam mit Maria Klara Heinritzi, der Geschäftsführerin von L’Osteria Österreich, offiziell eröffnete. Die Botschaft des Abends lautete, dass es bei L’Osteria längst um mehr als Pizza und Pasta geht: Im Mittelpunkt stehen Gastfreundschaft, Geselligkeit und das italienische Lebensgefühl.
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Spektakuläres Showprogramm
Für die passende Unterhaltung sorgte ein abwechslungsreiches Programm. Danilo Kamper-Campisi begeisterte die Gäste mit einer Tanzperformance, Sabrina Kreuzberger sang Songs im Stil der 1920er-Jahre und DJ Adam Sax sorgte mit LED-Saxophon für Stimmung. Später übernahm Jörn Schlönvoigt das DJ-Pult für eine ausgelassene Partynacht.
Prominente Gäste in Wien
Neben Topmodel Franziska Knuppe besuchten zahlreiche weitere Persönlichkeiten aus Society, Wirtschaft und Unterhaltung die Eröffnung. Dazu zählten unter anderem Ex-Festspiel-Präsidentin Helga Rabl-Stadler, Racing-Experte Dr. Helmut Marko, Sängerin Simone Stelzer, Ö3-Lady Sylvia Graf, Mörtel-Witwe Simone Lugner, Opern-Diva Natalia Ushakova, Star-Koch Heinz Hanner und viele weitere VIPs.
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