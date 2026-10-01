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Jungbauernkalender 2027 nackt wie nie

SR
von
Gruppe junger Männer posiert nackt mit Hüten vor einem Traktor auf dem Land.
© Facebook
Beim diesjährigen Shooting für den legendären Jungbauernkalender ließen die heimischen TV-Lieblinge alle Hüllen fallen. Auf einem roten Traktor posierten durchtrainierte Männer fast völlig textilfrei – bei der anstehenden Präsentation sorgen zudem prominente Gäste rund um Simone Lugner und Lydia Kelovits für großes Blitzlichtgewitter.
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Der Jungbauernkalender zählt seit Jahren zu den heißesten Fotoprojekten des Landes, doch das aktuelle Motiv sprengt alle Dimensionen. Auf einem rustikalen roten Traktor vor ländlicher Traumkulisse ließen mehrere kernige Darsteller komplett die Hüllen fallen. Während einige der durchtrainierten Models lediglich mit traditionellen Lederhosen oder Cowboyhüten bekleidet sind, zeigt ein Model auf der Motorhaube ungeniert die völlig nackte Kehrseite. Andere halten sich lediglich einen lässigen Schlapphut vor die intimsten Stellen, um die heißesten Zonen vor den Objektiven zu verdecken.

Die freizügige Aktion sorgt in der Society-Szene bereits im Vorfeld für gewaltigen Gesprächsstoff. Das traditionsreiche Kalender-Projekt verbindet damit erneut landwirtschaftliche Tradition mit erotischer Ästhetik und lockt die heimsche Reality-Prominenz an.

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Geballte TV-Prominenz aus Trash-Formaten

Bekannte Gesichter aus Trash-TV-Formaten wollen sich die Präsentation am Mittwoch, 08.Oktober 2025 auf der Kaiser Wiesn nicht entgehen lassen. Namentlich führen Nicole Peissl, Stefan Aigner und Publikumsliebling Johannes Höfinger die Liste der prominenten Protagonisten an.

Vier junge Männer, teils nackt, posieren auf einem roten Traktor vor Bäumen im Freien.
Jungbauern nackt wie nie © Facebook

Begleitschutz durch Simone Lugner und Lydia Kelovits

Als ganz besonderes Highlight wird die illustre Runde durch zwei prominente Damen verstärkt, die als Begleitung von Johannes Höfinger erwartet werden. Simone Lugner, die Witwe des unvergessenen Baumeisters Richard Lugner, sowie TV-Vollblutmusikerin und Reality-Star Lydia Kelovits runden das Promi-Aufgebot ab.

Schließlich machen die sexy Männer nicht nur an der Wand eine gute Figur, sondern auch in einer Lederhose auf dem Wiener Oktoberfest. Wer sie dennoch täglich bestaunen möchte kann den Jungbauernkalender bereits hier bestellen: jungbauernkalender.at.

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