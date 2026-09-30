30 Jahre Auhof Center: Toni Faber wird zum Model

Mit einer hochkarätig besetzten Feier und einer glanzvollen Charity-Modenschau feierte das Wiener Auhof Center sein 30-jähriges Bestehen. Hausherr Peter Schaider versammelte dafür zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Society.

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Das Auhof Center im Westen von Wien beging am 30. September seinen runden Geburtstag im ganz großen Stil. Eigentümer Peter K. Schaider nutzte das Firmenjubiläum, um gemeinsam mit Partnern, Wegbegleitern und prominenten Freunden auf eine erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurückzublicken.

Unter dem offiziellen Motto "30 JAHRE. EIN ABEND MIT STARAUFGEBOT. EIN GUTER ZWECK." bot die Jubiläumsfeier ein abwechslungsreiches Programm, das wirtschaftlichen Erfolg direkt mit gelebter gesellschaftlicher Verantwortung verband. Vor Ort war die Stimmung entsprechend feierlich, als Schaider den Abend offiziell eröffnete und die geladenen Festgäste in den festlich geschmückten Räumlichkeiten des Centers willkommen hieß.

Prominente Gratulanten

Aus den Reihen der Politik erwies Amtsführender Wiener Stadtrat für Klima, Umwelt, Demokratie und Personal Jürgen Czernohorszky dem Einkaufszentrum die Ehre. Für die Exekutive wohnte Bundespolizeidirektor Michael Takacs den Feierlichkeiten bei. Auch die Welt des Sports und des Journalismus war prominent vertreten: Der ehemalige Formel-1-Rennfahrer und beliebte ORF-Motorsportmoderator Alexander Wurz mischte sich gut gelaunt unter das illustre Publikum.

Peter Schaider sen. mit Gattin und Sohn Peter Schaider jun. © Andreas Tischler / Vienna Press

Die heimische Wirtschaftsgemeinschaft zeigte ebenfalls starke Flagge. So zählten Rainer Will als Geschäftsführer des Österreichischen Handelsverbands und oe24-CEO Niki Fellner zu den Gratulanten.

Niki Fellner mit Peter Schaider und Rainer Will. © Andreas Tischler / Vienna Press

Charity-Modenschau

Als unumstrittener Höhepunkt der Jubiläumsveranstaltung erwies sich eine eigens inszenierte Prominenten-Modenschau zugunsten der traditionsreichen Hilfsaktion "Seitenblicke – Licht ins Dunkel". ORF-Style-Expertin Martina Reuter übernahm die Moderation des Abends und führte mit Charme, Tempo und Treffsicherheit durch die verschiedenen Programmpunkte.

Clemens Trischler, Gerda Rogers und Sigi Fink. © Andreas Tischler / Vienna Press

Die neuesten modischen Trends und Kollektionen aus den Fachgeschäften des Centers wurden von Persönlichkeiten aus der heimischen Kulturszene präsentiert. Sängerin und Gesangstrainerin Monika Ballwein zeigte auf dem Laufsteg ebenso vollen Einsatz wie die Fernsehmoderatorin Verena Schneider und ORF-Wetterexperte Sigi Fink. Für humorvolle und charmante Akzente sorgten Schauspielerin und Kabarettistin Nadja Maleh sowie Star-Astrologin Gerda Rogers.

Martina Reuter © Andreas Tischler / Vienna Press

Das Ensemble der Amateur-Mannequins komplettierten Kulturmanager Clemens Trischler und Dompfarrer Toni Faber.

Feierliche Scheckübergabe für Licht ins Dunkel

Die bunte Präsentation auf dem Catwalk war weit mehr als reine Unterhaltung, denn das soziale Engagement stand im Mittelpunkt des gesamten Abends. Im Anschluss an die Modepräsentation versammelten sich die Veranstalter und die teilnehmenden Prominenten zur offiziellen Spendenübergabe.

Center-Eigentümer Peter K. Schaider überreichte gemeinsam mit den beteiligten Gästen einen symbolischen Spendenscheck an Inge Klingohr, die den Erlös dankend für die Initiative "Seitenblicke – Licht ins Dunkel" entgegennahm.