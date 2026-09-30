ORF-Hammer: ›Rex‹ wird zum weltweiten Hit

Die Wiener Neuauflage "Rex – Vienna Calling" entwickelt sich zum internationalen Exportschlager. Während in der Bundeshauptstadt bereits die Dreharbeiten für die zweite Staffel laufen, meldet der Vertrieb Beta Film weltweite Verkäufe von Europa bis nach Übersee.

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Drei Jahrzehnte nach dem Start des ursprünglichen Serienhits beweist die Neuauflage des legendären Polizeihund-Franchises ihre ungebrochene Anziehungskraft auf dem weltweiten Fernsehmarkt. Das Medienunternehmen Beta Film gab bekannt, dass die von MR Film in Koproduktion mit dem ORF und dem deutschen Privatsender SAT.1 produzierte Serie "Rex – Vienna Calling" in zahlreiche Länder rund um den Globus verkauft wurde.

Zu den internationalen Lizenznehmern gehört der Sender SBS in Australien, während sich in Italien die öffentlich-rechtliche Rai und in Dänemark der Sender TV 2 die Ausstrahlungsrechte sicherten. Auch quer durch Mittel- und Osteuropa stieß die Produktion auf enormes Interesse. Verträge wurden mit Alpha TV in Griechenland, HRT in Kroatien, Planet TV in Slowenien, STVR in der Slowakei sowie Nova in Bulgarien und TVR in Rumänien besiegelt. Im Baltikum sicherten sich Duo Media Networks in Estland, SIA Tet in Lettland sowie LNK in Litauen die Senderechte.

Starker Wandel am Medienmarkt hin zu vertrauten Marken

Dass die traditionsreiche Kultmarke auch im modernen Fernsehumfeld derart reüssiert, werten Branchenbeobachter als Zeichen eines tiefgreifenden Wandels im Zuseherverhalten. Nach einer Analyse des Publikumsforschungsunternehmens PlumResearch bewegen sich reife Streamingmärkte zunehmend weg von kurzlebigen Hypes hin zu fest verankerten Sehgewohnheiten, im Fachjargon "from hits to habits". Das Zuseherinteresse verteilt sich dadurch beständig über den sogenannten Long Tail, anstatt sich lediglich auf kurzzeitige Neustarts zu fokussieren.

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Genau hier punktet die zeitlose Strahlkraft des vor dreißig Jahren gegründeten Ermittler-Formats. Über die Jahrzehnte hinweg entstanden etliche lokale Ableger auf der ganzen Welt. Wie langlebig die Marke ist, belegt unter anderem das kanadische Remake "Hudson & Rex", welches ebenfalls zum Portfolio von Beta Film gehört und vor kurzem erst um eine zehnte Staffel verlängert wurde.

Dreharbeiten für sechs neue Spielfilme in der Bundeshauptstadt

Vor der Kamera steht der bayerische Publikumsliebling Maximilian Brückner, bekannt aus Produktionen wie "Gefährten" („War Horse“) und "Kirschblüten – Hanami". Brückner schlüpft in die Rolle des Chefinspektors Max Steiner, der an der Seite des Schäferhundes Rex knifflige Kriminalfälle im Wiener Großstadt-Dschungel löst. Derzeit laufen die Dreharbeiten für sechs neue Episoden in Spielfilmlänge, die an einigen der markantesten und bekanntesten Schauplätze der österreichischen Bundeshauptstadt inszeniert werden.

Maximilian Brückner und der vierbeinige Star der Serie. © ORF/MR Film/Petro Domenigg

Gefördert wird die prestigeträchtige Produktion durch maßgebliche Filmförderstellen, namentlich durch den Bund im Rahmen von FISAplus, den Fernsehfonds Austria sowie durch das Land Niederösterreich.

Traumquoten in Österreich und starke Quoten im Ausland

Die weltweite Nachfrage folgt auf hervorragende Einschaltquoten der ersten Staffel. In Österreich erwies sich der vierbeinige TV-Detektiv als verlässlicher Quotenbringer: Im ORF erreichten die sechs Folgen in Spielfilmlänge durchschnittlich 701.000 Seher, was einem herausragenden Marktanteil von 27 Prozent entsprach. In Deutschland verbuchte der Serienstart auf SAT.1 knapp 1,6 Millionen Zuseher mit einem Gesamtmarktanteil von sieben Prozent sowie 9,9 Prozent in der werberelevanten Kernzielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren.

Auch in Südeuropa schlug die Rückkehr des Kult-Ermittlers ein: Die TV-Premiere auf dem italienischen Kanal Rai 2 versammelte mehr als 750.000 Zuseher vor den Bildschirmen bei einem Marktanteil von 5,6 Prozent. Unter Einbeziehung der zeitversetzten Nutzung über Mediatheken und Catch-up-Streaming kletterte die Gesamtreichweite in Italien schließlich auf über eine Million Zuseher.