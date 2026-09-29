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Melissa Naschenweng sorgt oben ohne für Schnappatmung

SR
von
Frau mit Sonnenbrille im schwarzen Badeanzug blickt seitlich in die Kamera.
© Instagram
Auf Instagram gewährt die fesche Schlagersängerin tiefe Einblicke - den Fans gefällts!
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Ein Bild ist schwarzweiß, das andere in Farbe: Melissa Naschenweng zeigt sich äußerst cool und wenig bekleidet auf Instagram.

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Rückenausschnitt

Die Schlagersängerin posiert vor prächtiger Naturkulisse mit einem atemberaubenden Rückenausschnitt. Sie trägt einen schwarzen Holderneck-Jumpsuit mit derben Sneakers und einer coolen Sonnenbrille.

Fans verzückt

Am zweiten Bild sitzt Melissa und lässt ihren Blick über die Weite der Umgebung schweifen. Die Fans sind verzückt von diesem Ausblick, kommentieren auf Instagram mit Herzchen, Smileys und netten Nachrichten an ihr Idol.

Tour-Pause

Melissa gönnt sich eine kleine Auszeit, sie ist grade mittendrin in ihrer Tour, die noch bis Sommer 2027 geht.

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