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Gourmet-Treffen

"Moments of Taste" vereint Gastronomie und Hotellerie

Michael Dvoracek, Beatrice Turin und Franz Bernthaler
© Andreas Tischler / Vienna Press
Im Park Hyatt Vienna wurde am Montag die dritte Ausgabe von "Moments of Taste" präsentiert. Das Werk vereint ausgewählte Adressen aus Gastronomie, Hotellerie und Weinwelt aus ganz Österreich.
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Am Montag wurde im Park Hyatt Vienna erstmals die neue "Moments of Taste - Edition 2027" präsentiert. Die mittlerweile dritte Ausgabe bringt ausgewählte Adressen aus Gastronomie, Hotellerie und Weinwelt aus ganz Österreich zusammen. Ergänzt wird das Angebot um exklusive 2for1-Gutscheine, die dazu einladen, die vorgestellten Betriebe selbst zu entdecken.

Andrea Händler und Clemens Trischler
Andrea Händler und Clemens Trischler © Andreas Tischler / Vienna Press

Erste Einblicke und exklusive Gutscheine

Bei der Präsentation am Nachmittag werden erste Einblicke in die neue Edition gegeben und ausgewählte Highlights für 2027 vorgestellt. Neben der Vorstellung der Inhalte bietet die Veranstaltung Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit Persönlichkeiten aus Gastronomie, Hotellerie und Weinwelt.

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Gary Lux und Heribert Kasper
Gary Lux und Heribert Kasper © Andreas Tischler / Vienna Press

Namhafte Prominenz im Park Hyatt

Zahlreiche prominente Gäste wollten sich die Veranstaltung ebenfalls nicht entgehen lassen. Unter den Gästen befanden sich Mr. Ferrari Heribert Kasper, Kabarettistin Andrea Händler, Sängerin Beatrice Turin und Autor Clemens Trischler und zahlreiche weitere VIPs.

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