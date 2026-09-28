Stanglwirt-Fest
Kult-Gastronom Luigi Barbaro Jr. feiert Hochzeit in Kitzbühel
Am Freitag feierten Luigi Barbaro Jr. und Lara Zankena ihre standesamtliche Hochzeit im Stanglwirt. Bei ihren langjährigen Freunden, der Familie Hauser, erlebte das Paar gemeinsam mit Familie, Promis und engen Freunden drei sonnige und emotionale Tage in den Kitzbüheler Alpen bei Kaiserwetter. Auch die gesamte Familie Barbaro war bei dem bewusst persönlich und familiär gehaltenen Fest anwesend.
Große Feier an der Amalfiküste
Im kommenden Jahr wird das frisch vermählte Paar gebührend weiterfeiern. Dann steigt die große italienische Hochzeit mit Familie und Freunden an der traumhaften Amalfiküste.
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Mini-Honeymoon auf der Insel Zypern
Direkt nach der Hochzeit geht es für die Frischvermählten auf einen Mini-Honeymoon nach Zypern. Damit kehren sie an einen ganz besonderen Ort zurück, an dem Luigi seiner Lara im vergangenen Jahr in acht Metern Tiefe unter Wasser den Heiratsantrag gemacht hatte. Vom Antrag unter Wasser über die Traumhochzeit beim Stanglwirt bis hin zur geplanten Feier an der Amalfiküste schließt sich damit der Kreis.
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