Kult-Gastronom Luigi Barbaro Jr. feiert Hochzeit in Kitzbühel

Promi-Gastronom Luigi Barbaro Jr. und Unfallchirurgin Lara Zankena feierten ihre Hochzeit im exklusiven Kreis. Das Fest fand bei langjährigen Freunden im legendären Stanglwirt statt.

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Am Freitag feierten Luigi Barbaro Jr. und Lara Zankena ihre standesamtliche Hochzeit im Stanglwirt. Bei ihren langjährigen Freunden, der Familie Hauser, erlebte das Paar gemeinsam mit Familie, Promis und engen Freunden drei sonnige und emotionale Tage in den Kitzbüheler Alpen bei Kaiserwetter. Auch die gesamte Familie Barbaro war bei dem bewusst persönlich und familiär gehaltenen Fest anwesend.

Luigi Barbaro Jr. und Lara Zankena © Familie Barbaro

Große Feier an der Amalfiküste

Im kommenden Jahr wird das frisch vermählte Paar gebührend weiterfeiern. Dann steigt die große italienische Hochzeit mit Familie und Freunden an der traumhaften Amalfiküste.

Luigi Barbaro Jr. und Lara Zankena © Familie Barbaro

Mini-Honeymoon auf der Insel Zypern

Luigi Barbaro Jr. und Lara Zankena © Familie Barbaro

Direkt nach der Hochzeit geht es für die Frischvermählten auf einen Mini-Honeymoon nach Zypern. Damit kehren sie an einen ganz besonderen Ort zurück, an dem Luigi seiner Lara im vergangenen Jahr in acht Metern Tiefe unter Wasser den Heiratsantrag gemacht hatte. Vom Antrag unter Wasser über die Traumhochzeit beim Stanglwirt bis hin zur geplanten Feier an der Amalfiküste schließt sich damit der Kreis.