7-fach-Jackpot! Jetzt geht es um 11 Millionen Euro

Das ganze Land wird wohl bis zur nächsten Ziehung ins Lotto-Fieber verfallen, denn: Es geht um rund 11 Millionen Euro!

Bei Lotto 6 aus 45 gab es am Mittwoch erneut keinen "Sechser". Das heißt, dass es bei der nächsten Runde am Sonntag (30. März 2025) um einen 7-fach-Jackpot und die irre Summe von rund 11 Millionen Euro gehen wird, wie "Österreichische Lotterien" heute Abend in einer Aussendung bekannt gab.

Das sind die Gewinnzahlen vom Mittwoch

Bei der aktuellen Ziehung von Lotto "6 aus 45" am Mittwoch (26. März 2025) sind folgende Gewinnzahlen ermittelt worden:

1, 14, 15, 18, 23, 38 / Zusatzzahl: 9

Die richtigen LottoPlus-Zahlen:

12, 18, 28, 33, 34, 35

Die richtige Joker-Zahl:

6, 7, 2, 9, 2, 1

Alle Angaben ohne Gewähr

Erster 7-fach-Jackpot des Jahres

Von bisher 16 Lotto-6-fach-Jackpots wurden fünf zu einem 7-fach-Jackpot. Der letzte datiert auf den Oktober 2024. Schließlich ging der Hauptgewinn von 10,9 Millionen Euro nach Kärnten.